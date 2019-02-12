Hatice Kübra İlgün Dünya Şampiyonu

2 bin 500 sporcunun katıldığı ve olimpiyat bileti için önem taşıyan turnuvada milli sporcu genel klasmanda üçüncü sıraya yerleşti.

Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen WTF 4th President Cup G-2 şampiyonası, Antalya'da tamamlandı. 60 ülkeden 2500 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Hatice Kübra İlgün çıktığı 5 maçtan galibiyetle ayrıldı. İlk turda Yunan rakibi Faidra Kalteki'yi 26-8, 2.tur'da Şili'li rakibi Fernande Aguirre'yi 27-7 ve çeyrek finalde Finlandiyalı Suvi Mikkonen'i 23-5 mağlup etti. Yarı finalde Polonyalı Patrycia Adamkiewcz'i 11-9 ile geçen İlgün, finalde ise Hırvat Nikita Glasnovic'i 11-7 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Olimpiyatlara katılma adına, ekstra puan kazandıran WTF 4th President Cup G-2 şampiyonasında 57 kg'da dünya şampiyonu olan Hatice Kübra İlgün, 20 puan daha hanesine yazdırarak genel klasman puanını 337'ye çıkardı. Genel klasman sıralamasında 3. sıraya yerleşen Hatice Kübra İlgün, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmeye bir adım daha yaklaştı.