Hatice Kübra İlgün Dünya Şampiyonu
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Dünya Şampiyonu

Hatice Kübra İlgün Dünya Şampiyonu

Kulübü'nün tekvando sporcusu , ’da düzenlenen 4th ’ta 57 kg’da dünya şampiyonu oldu.

2 bin 500 sporcunun katıldığı ve olimpiyat bileti için önem taşıyan turnuvada milli sporcu genel klasmanda üçüncü sıraya yerleşti.
Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen 4th G-2 şampiyonası, 'da tamamlandı. 60 ülkeden 2500 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, Kulübü sporcusu çıktığı 5 maçtan galibiyetle ayrıldı. İlk turda Yunan rakibi Faidra Kalteki'yi 26-8, 2.tur'da Şili'li rakibi Fernande Aguirre'yi 27-7 ve çeyrek finalde Finlandiyalı Suvi Mikkonen'i 23-5 mağlup etti. Yarı finalde Polonyalı Patrycia Adamkiewcz'i 11-9 ile geçen İlgün, finalde ise Hırvat Nikita Glasnovic'i 11-7 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Olimpiyatlara katılma adına, ekstra puan kazandıran WTF 4th President Cup G-2 şampiyonasında 57 kg'da dünya şampiyonu olan Hatice Kübra İlgün, 20 puan daha hanesine yazdırarak genel klasman puanını 337'ye çıkardı. Genel klasman sıralamasında 3. sıraya yerleşen Hatice Kübra İlgün, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 'yi temsil etmeye bir adım daha yaklaştı.

  1. 12.2.2019 18:13
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