Gaziantep Polisgücü dörtlü finale mağlubiyetle başladı
09 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

dörtlü finale mağlubiyetle başladı

Gaziantep Polisgücü dörtlü finale mağlubiyetle başladı

, Hokey Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy final aşamasındaki ilk maçında İspanya ekibi SPV Complutense'ye 4-3 mağlup oldu.

Hırvatistan'ın Zelina kasabasındaki spor salonunda oynanan maça etkili başlayan Polisgücü 2-0 öne geçmesine rağmen ilk devre 2-2'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda rakibine üstünlük kuramayan ekibi zorlu karşılaşmayı 4-3 kaybederek final aşamasına kötü başladı. Karşılaşmada 'nün gollerini Celal Aydın attı.

Gaziantep Polisgücü, Hokey Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'de son maçına yarın Polonya ekibi WKS Grunwald Poznan karşısında çıkacak.

  1. 9.2.2019 22:23
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gaziantep Polisgücü dörtlü finale mağlubiyetle başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN