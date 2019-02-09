Gaziantep Polisgücü dörtlü finale mağlubiyetle başladı
Gaziantep Polisgücü, Hokey Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy final aşamasındaki ilk maçında İspanya ekibi SPV Complutense'ye 4-3 mağlup oldu.
Hırvatistan'ın Zelina kasabasındaki spor salonunda oynanan maça etkili başlayan Polisgücü 2-0 öne geçmesine rağmen ilk devre 2-2'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda rakibine üstünlük kuramayan Gaziantep ekibi zorlu karşılaşmayı 4-3 kaybederek final aşamasına kötü başladı. Karşılaşmada Gaziantep Polisgücü'nün gollerini Celal Aydın attı.
Gaziantep Polisgücü, Hokey Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'de son maçına yarın Polonya ekibi WKS Grunwald Poznan karşısında çıkacak.
- 9.2.2019 22:23
-
Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
-
Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
-
Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Gaziantep Polisgücü dörtlü finale mağlubiyetle başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.