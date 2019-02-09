BAYK Kış Trofesi 2. ayağı başladı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen BAYK Kış Trofesi'nin 2. ayak yarışları başladı.
Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun 2. ayak ilk gün yarışlarına, farklı illerden 43 tekne ve yaklaşık 380 sporcu katıldı. Yarışlar, IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere 3 ayrı sınıfta düzenlendi.
Renkli görüntülerin oluştuğu ilk gün mücadelesinde, sınıflara göre farklı rotalarda yarışlar yapıldı. Yarışların tamamlanmasının ardından tekneler marinaya döndü.
BİRİNCİ AYAKTA DERECEYE GİRENLER KUPALARINI ALDI
İkinci ayak programı kapsamında akşam saatlerinde düzenlenen ödül töreninde, 19-20 Ocak'ta yapılan ilk etap mücadelesinde dereceye girenler açıklanarak kupaları verildi.
IRC-A 1 kategorisinde "Define" isimli teknenin ekibinin ilk sırada yer aldığı 1. ayak yarışlarında, IRC-A 2'de "Orsa-Cheese Sailing", IRC-A 3'te "Heni", IRC-B 1'de "Kabasakal", IRC-B 2'de "D.Engin" birinci oldu. Destek sınıfında ise birinciliği "Deniz Cadıları Nora" isimli teknenin ekibi elde etti.
Yarışçılara kupaları BAYK komodoru Rıza Tevfik Epikmen ve organizasyon görevlilerince verildi. Epikmen, törende yaptığı konuşmada, yarışların çekişmeli geçtiğini söyledi.
BAYK Kış Trofesi'nin 2. ayak yarışları yarın tamamlanacak.
- 10.2.2019 01:20
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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