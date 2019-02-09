BAYK Kış Trofesi 2. ayağı başladı
09 Şubat 2019, Cumartesi
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BAYK 2. ayağı başladı

BAYK Kış Trofesi 2. ayağı başladı

'nın ilçesinde, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen BAYK 'nin 2. ayak yarışları başladı.

Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun 2. ayak yarışlarına, farklı illerden 43 tekne ve yaklaşık 380 sporcu katıldı. Yarışlar, IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere 3 ayrı sınıfta düzenlendi.

Renkli görüntülerin oluştuğu ilk gün mücadelesinde, sınıflara göre farklı rotalarda yarışlar yapıldı. Yarışların tamamlanmasının ardından tekneler marinaya döndü.

BİRİNCİ AYAKTA DERECEYE GİRENLER KUPALARINI ALDI

İkinci ayak programı kapsamında akşam saatlerinde düzenlenen ödül töreninde, 19-20 Ocak'ta yapılan ilk etap mücadelesinde dereceye girenler açıklanarak kupaları verildi.

IRC-A 1 kategorisinde "Define" isimli teknenin ekibinin ilk sırada yer aldığı 1. ayak yarışlarında, IRC-A 2'de "Orsa-Cheese Sailing", IRC-A 3'te "Heni", IRC-B 1'de "Kabasakal", IRC-B 2'de "D.Engin" birinci oldu. Destek sınıfında ise birinciliği "Deniz Cadıları Nora" isimli teknenin ekibi elde etti.

Yarışçılara kupaları BAYK komodoru Rıza Tevfik Epikmen ve organizasyon görevlilerince verildi. Epikmen, törende yaptığı konuşmada, yarışların çekişmeli geçtiğini söyledi.

BAYK 'nin 2. ayak yarışları yarın tamamlanacak.

  1. 10.2.2019 01:20
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