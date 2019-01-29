TYF Kış Kupası'nda mücadele başladı

Turgut Reis Yelken Kulübünün ev sahipliğinde 420, 470 ile rüzgar sörfünde RS:X, Techno 293 ve RS:One sınıflarında gerçekleştirilen yarışlarda 16 kulüpten 158 sporcu mücadele ediyor.

Turgut Reis açıklarında başlayan yarışlarda rüzgarın hızının artması ile sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı. Saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgarın yanı sıra etkili olan yağış nedeniyle yarış komitesi sporcuları karaya gönderdi.

Kıyıya dönüşte güçlük çekenlere, botlardaki TYF görevlileri ve antrenörleri yardımcı oldu.

İlk gün mücadelesinde sadece Techno 293 sınıfı 13 ve 15 yaş altı kategorisinde yarışlar tamamlanabildi. Diğer yarışlar olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Yarış tamamlanan Techno 293 13 yaş altı kategorisinde Turgut Reis Yelken Kulübünden Ümit Kayra Kulavuz, 15 yaş altı kategorisinde ise Megapol Yelken ve Windsurf Kulübünden Mert Özgü ilk sırada yer aldı.

"KENDİMİ DALGALARIN ÜSTÜNDE SÜZÜLMÜŞ GİBİ HİSSEDİYORUM

Sörf sınıfları başhakemi ve TYF İzmir İl Temsilcisi Önder Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için yarışların iptal edildiğini kaydetti. İki kategoride yarışın tamamlandığını belirten Tosun, denizde sporcuların güvenliğini sağlamak için çaba harcadıklarına söyledi.

Çeşmealtı Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü'nden Efe Çelikel yaptığı açıklamada, denize ilk açıldıklarında yarış için hava şartlarının uygun olduğunu ancak rüzgarın hızının birden artması ile karaya döndüklerini belirtti.

İptal olan yarışlara dikkati çeken Megapol Yelken ve Windsurf Kulübünden Adahan Topal, rüzgar sörfünün eğlenceli olduğunu ifade ederek, "Çok hızlı gidince kendimi dalgaların üstünde süzülmüş gibi hissediyorum." dedi.

17 yaş altı kategorisinde mücadele eden Göztepe Windsurf Şubesi'nden Bahar Savcu ise "Yarışlarda iddialıyım. Rüzgar sörfü eğlenceli, adrenalinli, güzel. Dalgaları, denizi rüzgarı hissetmek, onunla beraber bir şeyler yapıyor olmak insana çok güzel bir his veriyor." ifadelerini kullandı.

Milli takımlara seçme kriterinde olan yarışlar 2 Şubat Cumartesi günü tamamlanacak. Aynı gün dereceye girenlere düzenlenecek törenle kupaları verilecek ve organizasyon sona erecek.