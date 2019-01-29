Beton zeminde plastik borularla çalıştı, şampiyon oldu
Giresun’un Eynesil ilçesinde yaşayan Emre Çolak, okul bahçesinde beton zeminde ve plastik borulardan yaptığı engelli koşu parkuruyla çalışarak Türkiye şampiyonu oldu.
Çolak, "Bu konuda en büyük destekçim okulumuzun Beden Eğitimi Öğretmeni Osman Turhal oldu. Okuldan boş kalan zamanlarımızda gönüllü olarak beni yarışmalara hazırladı. İlçemizde çalışabileceğimiz bir yer olmadığı için okulumuzun bahçesinde beton zeminde hocamızın plastik borulardan yaptığı engelli parkurda çalıştım. Önemli olanın nerede nasıl çalıştığımız değil, azim ve kararlılıktı. Sonunda da Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda 60 metre engelli koşu branşında Türkiye Şampiyonu olmayı başardım" dedi.
Oğlunun imkansızlıklara rağmen getirdiği başarısıyla gurur duyduğunu ifade eden Baba Osman Çolak ise, "Bu başarıda en büyük pay sahibi Şehit Şahin Abanoz Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Osman Turhal'dır. Öğrencimizde bu yeteneği görünce değerlendirmek istedi. Gönüllü olarak emek harcadı. İmkansızlıklara rağmen beton zeminde su borularından yaptığı engelli koşu parkuruyla çalıştırdı. Yarışmalarda da 60 metre engelli koşunun seçme ayağında 11.40'lık derece yaptı. Final yarışmasında ise 10.89'luk derece yaparak şampiyonluk ipini açık ara önde göğüsledi" diye konuştu.
- 29.1.2019 10:58
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Beton zeminde plastik borularla çalıştı, şampiyon oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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