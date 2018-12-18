Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in girişimleri sonrasında Tunceli'de bu yıl ilk kez 23 - 27 Mayıs tarihlerinde Türkiye Rafting Şampiyonası düzenlendi. Şampiyona sonrası Munzur çayının 36. kilometrelik kısmı Dünya Rafting parkuru haline geldi. Vali Sonel'in girişimlerini sürdürmesi sonrasında 2019 yılı Dünya Rafting Şampiyonası'nın 8 - 13 Haziran tarihleri arasında Tunceli'de yapılması kesinlik kazandı.

Dünya Rafting Şampiyonasının yapılmasının rafting sporunun gelişmesi ve bölge turizmine katkı sağlaması açısından önem arz ettiğini ifade eden Vali Tuncay Sonel, "Geçtiğimiz 23 - 27 Mayıs tarihlerinde Tunceli'de ilk kez Türkiye Rafting Şampiyonası düzenlenmişti. Şampiyonaya ülkemizin farklı yörelerinden gelen yaklaşık 500 sporcu ve teknik heyet katılmıştı. Düzenlenen organizasyon hem ilimizde rafting sporunun gelişmesine hem de ilimizin tanıtımına oldukça katkı sağlamıştı. Türkiye Rafting Şampiyonasından sonra şimdi 2019 yılı Haziran ayında Tunceli'de Dünya Rafting Şampiyonası düzenlenecek. Böyle büyük bir organizasyonun ilimizde yapılması bizleri mutlu etti. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve WRF Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı'ya şükranlarımı sunarım"dedi.

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve WRF Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı ise;" Türkiye olarak 2013 yılından beri rafting sporunda birçok başarıya imza attık. Bu başarıların sürmesi için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Tunceli'de Rafting Türkiye Şampiyonasının ardından şimdi de Dünya Rafting Şampiyonası düzenliyoruz. WRF Dünya Rafting Federasyonu tarafından resmen açıklanan programda 8-9-10-11-12-13 Haziran 2019 tarihlerinde bütün dünyaya Tunceli'den sesleneceğiz"ifadelerini kullandı.