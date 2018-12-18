Tunceli Dünya Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
18 Aralık 2018, Salı
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Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

<a href="/index/tunceli?id=2b6f5293-d73b-448b-a52c-a97379e5db50" class="" rel="tag">Tunceli</a> <a href="/index/dunya-rafting?id=670e21be-af35-4fe3-97df-d0c424776d6b" class="" rel="tag">Dünya Rafting</a> Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Bu yıl Türkiye Rafting Şampiyonasına ev sahipliği yapan 'de, önümüzdeki yılın Haziran ayında da Şampiyonası yapılacağı kesinlik kazandı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili 'in girişimleri sonrasında 'de bu yıl ilk kez 23 - tarihlerinde Türkiye düzenlendi. Şampiyona sonrası Munzur çayının 36. kilometrelik kısmı parkuru haline geldi. Vali Sonel'in girişimlerini sürdürmesi sonrasında 2019 yılı Şampiyonası'nın 8 - 13 Haziran tarihleri arasında 'de yapılması kesinlik kazandı.

Şampiyonasının yapılmasının rafting sporunun gelişmesi ve bölge turizmine katkı sağlaması açısından önem arz ettiğini ifade eden Vali , "Geçtiğimiz 23 - tarihlerinde 'de ilk kez Türkiye düzenlenmişti. Şampiyonaya ülkemizin farklı yörelerinden gelen yaklaşık 500 sporcu ve teknik heyet katılmıştı. Düzenlenen organizasyon hem ilimizde rafting sporunun gelişmesine hem de ilimizin tanıtımına oldukça katkı sağlamıştı. Türkiye Rafting Şampiyonasından sonra şimdi 2019 yılı Haziran ayında 'de Dünya düzenlenecek. Böyle büyük bir organizasyonun ilimizde yapılması bizleri mutlu etti. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Türkiye Başkanı ve WRF Dünya 2. Başkanı 'ya şükranlarımı sunarım"dedi.

Türkiye Başkanı ve WRF Dünya 2. Başkanı ise;" Türkiye olarak 2013 yılından beri rafting sporunda birçok başarıya imza attık. Bu başarıların sürmesi için çalışmalarımız hızla devam ediyor. 'de Rafting Türkiye Şampiyonasının ardından şimdi de Şampiyonası düzenliyoruz. WRF Dünya tarafından resmen açıklanan programda 8-9-10-11-12-13 Haziran 2019 tarihlerinde bütün dünyaya Tunceli'den sesleneceğiz"ifadelerini kullandı.

  1. 18.12.2018 10:47
  2. Güncelleme: 18.12.2018 12:13
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