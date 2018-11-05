Kayserili Ali Doğan, Dünya Şampiyonu Unvanını korudu
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Kayserili , Unvanını korudu

    unvanlı Kayserili sporcu , 'da düzenlenen Turnuvası'nda İranlı rakibini yenerek unvanını korudu

    Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Star Fight Arena Spor Kulübü sponsorluğunda Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 7 ülkeden 18 sporcu katıldı. unvanlı Kayserili sporcu , İranlı Ahad Ghorbani'yi 3-0 yenerek Dünya Şampiyonu unvanını korudu.

    Kayserili sporcu Ali Doğan, yaptığı açıklamada" Bir maçtan daha alnımızın akıyla çıkmak nasip oldu.Adana'da gerçekleşen Profesyonel Muaythai maçını kazandık. Gerek gelerek, gerekse ekran başından destekleyen herkese sonsuz teşekkürler" dedi.

    Daha önce 'nın Cancun kentinde büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası 10-19 Mayıs 2018 'de yapılan şampiyonada Ali Doğan Dünya'nın en iyi sporcularının yarıştığı elite klas ve 81 kilo büyük erkekler kategorisinde tüm takiplerini yenerek dünya şampiyonu olmuştu.

    1. 5.11.2018 14:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kayserili Ali Doğan, Dünya Şampiyonu Unvanını korudu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN