Kayserili Ali Doğan, Dünya Şampiyonu Unvanını korudu
Dünya Şampiyonu unvanlı Kayserili sporcu Ali Doğan, Adana'da düzenlenen Muay Thai Turnuvası'nda İranlı rakibini yenerek unvanını korudu
Adana Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Star Fight Arena Spor Kulübü sponsorluğunda Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 7 ülkeden 18 sporcu katıldı. Dünya Şampiyonu unvanlı Kayserili sporcu Ali Doğan, İranlı Ahad Ghorbani'yi 3-0 yenerek Dünya Şampiyonu unvanını korudu.
Kayserili sporcu Ali Doğan, yaptığı açıklamada" Bir maçtan daha alnımızın akıyla çıkmak nasip oldu.Adana'da gerçekleşen Profesyonel Muaythai maçını kazandık. Gerek gelerek, gerekse ekran başından destekleyen herkese sonsuz teşekkürler" dedi.
Daha önce Meksika'nın Cancun kentinde büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası 10-19 Mayıs 2018 'de yapılan şampiyonada Ali Doğan Dünya'nın en iyi sporcularının yarıştığı elite klas ve 81 kilo büyük erkekler kategorisinde tüm takiplerini yenerek dünya şampiyonu olmuştu.
- 5.11.2018 14:42
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
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