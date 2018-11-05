Yelkenler Atatürk için denizde
Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen Atatürk'ü Anma Kupası Yelken Yarışları, Foça'da hafta sonunda yapıldı
Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen Atatürk'ü Anma Kupası Yelken Yarışları, Foça'da hafta sonunda yapıldı.
Yarışlara Foça Yelken İhtisas Kulübü, Ali Rıza Mete Urla Yelken Kulübü, Göztepe Yelken Kulübü ve İzmir Türk Koleji Yelken Kulübü'nden 60'ı optimist, 16'sı laser branşlarında toplam 76 sporcu katıldı. En küçüğü 8 yaşında olan yarışmacılar Foça Limanı Çanak Koyu önlerinden start alarak yelken bastı. Yarışlar sonunda optimist erkeklerde Göztepe'den Can Ertürk, kızlarda Urla'dan Okyanus Arıkan, optimist junior erkeklerde Foça'dan Mert Doğan, kızlarda Göztepe'den Su Bayrak, optimist 2006'da Urla'dan Mustafacan Öztuncel, laser 4.7 genel klasman ve laser 4.7 juniorlarda Urla'dan Mithat Metehan Mete, kızlarda ise Göztepe'den Aslı Akbeniz birinciliği kazandı.
- 5.11.2018 14:18
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
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