Yelkenler Atatürk için denizde

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen Atatürk'ü Anma Kupası Yelken Yarışları, Foça'da hafta sonunda yapıldı.

Yarışlara Foça Yelken İhtisas Kulübü, Ali Rıza Mete Urla Yelken Kulübü, Göztepe Yelken Kulübü ve İzmir Türk Koleji Yelken Kulübü'nden 60'ı optimist, 16'sı laser branşlarında toplam 76 sporcu katıldı. En küçüğü 8 yaşında olan yarışmacılar Foça Limanı Çanak Koyu önlerinden start alarak yelken bastı. Yarışlar sonunda optimist erkeklerde Göztepe'den Can Ertürk, kızlarda Urla'dan Okyanus Arıkan, optimist junior erkeklerde Foça'dan Mert Doğan, kızlarda Göztepe'den Su Bayrak, optimist 2006'da Urla'dan Mustafacan Öztuncel, laser 4.7 genel klasman ve laser 4.7 juniorlarda Urla'dan Mithat Metehan Mete, kızlarda ise Göztepe'den Aslı Akbeniz birinciliği kazandı.