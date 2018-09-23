Paralimpik Yelken Dünya Şampiyonası ABD'de düzenlendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Wisconsin eyaletindeki Sheboygan kentinde gerçekleştirilen şampiyonada milli yelkenciler Miray Ulaş ve Hasan Hüseyin Akbulut mücadele etti.

Paralimpik iki milli yelkenci de hansa 303 sınıfında yarıştı. Miray Ulaş, kadınlar kategorisinde 9 sporcunun yer aldığı yarışlarda grubunu 5. sırada bitirdi.

Erkeklerde Türkiye'yi temsil eden Hasan Hüseyin Akbulut ise gümüş grupta birinci oldu.