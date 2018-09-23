Milli yelkenciler Miray Ulaş ve Hasan Hüseyin Akbulut, ABD'de düzenlenen şampiyonada hansa 303 sınıfında yarıştı
Paralimpik Yelken Dünya Şampiyonası ABD'de düzenlendi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Wisconsin eyaletindeki Sheboygan kentinde gerçekleştirilen şampiyonada milli yelkenciler Miray Ulaş ve Hasan Hüseyin Akbulut mücadele etti.
Paralimpik iki milli yelkenci de hansa 303 sınıfında yarıştı. Miray Ulaş, kadınlar kategorisinde 9 sporcunun yer aldığı yarışlarda grubunu 5. sırada bitirdi.
Erkeklerde Türkiye'yi temsil eden Hasan Hüseyin Akbulut ise gümüş grupta birinci oldu.
- 23.9.2018 12:45
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Onur Kıvrak: ‘Herhalde yüzüm eskidi’
Toplam 2
Yorum
Omerd Yüzünü bilmem ama sakatlıkları sonra hava topuna çıktığını, gelen topa koştuğunu görmüyoruz. Seyirci olan biteni görüyor
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Yusuf Kasımpaşa’da yok
Toplam 3
Yorum
Omerd Adam sezon başından bu yana yok zaten, kendine oynayan takım oyunundan uzak, Yusuf, A.kadir, sosa aynı anda oynatılmaz.
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Trabzonspor evinde Göztepe'ye kaybetti!
Toplam 6
Yorum
YİĞİT sarmıyor sarmıyor sarmıyor......... sarma diyorum kimse yaprak sarması sarmıyor bu bugünlerde dağılalım beyler gülmekten doyduk:))))))))
Paralimpik Yelken Dünya Şampiyonası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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