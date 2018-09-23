Paralimpik Yelken Dünya Şampiyonası
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    23 Eylül 2018, Pazar
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    Paralimpik Yelken Dünya Şampiyonası

    Milli yelkenciler Miray Ulaş ve Hasan Hüseyin Akbulut, ABD'de düzenlenen şampiyonada hansa 303 sınıfında yarıştı

    ABD'de düzenlendi.

    Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Wisconsin eyaletindeki Sheboygan kentinde gerçekleştirilen şampiyonada milli yelkenciler Miray Ulaş ve Hasan Hüseyin Akbulut mücadele etti.

    Paralimpik iki milli yelkenci de hansa 303 sınıfında yarıştı. Miray Ulaş, kadınlar kategorisinde 9 sporcunun yer aldığı yarışlarda grubunu 5. sırada bitirdi.

    Erkeklerde Türkiye'yi temsil eden Hasan Hüseyin Akbulut ise gümüş grupta birinci oldu.

    1. 23.9.2018 12:45
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