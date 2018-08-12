Badmintonda milli başarı!
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Badmintonda milli başarı!

    Badmintonda milli başarı!

    Milli sporcular ve , Avrupa Gençler Badminton Sıralama Turnuvası'nda çift kızlarda şampiyon oldu

    Milli sporcular ve , Avrupa Gençler Badminton Sıralama Turnuvası'nda çift kızlar kategorisinde kazandı.

    Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde 9-12 Ağustos tarihlerinde düzenlenen turnuvada kızlar kategorisinde 22 ülkeden 32 çift mücadele etti.

    Milli takım sporcuları Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, sırasıyla İrlandalı Rachel Woods-Rebecca Woods, Danimarkalı Natasja Anthonisen-Clara Graversen, İngiliz Sian Kelly-Hope Warner, Danimarkalı Christine Busch-Amalie Schulz, aynı ülkeden Amelie Magelund-Freja Ravn'ı 2-0'lık sonuçlarla geçerek altın madalyaya uzandı.

    1. 12.8.2018 14:36
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