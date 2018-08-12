Badmintonda milli başarı!
Milli sporcular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, Avrupa Gençler Badminton Sıralama Turnuvası'nda çift kızlarda şampiyon oldu
Milli sporcular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, Avrupa Gençler Badminton Sıralama Turnuvası'nda çift kızlar kategorisinde altın madalya kazandı.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde 9-12 Ağustos tarihlerinde düzenlenen turnuvada kızlar kategorisinde 22 ülkeden 32 çift mücadele etti.
Milli takım sporcuları Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, sırasıyla İrlandalı Rachel Woods-Rebecca Woods, Danimarkalı Natasja Anthonisen-Clara Graversen, İngiliz Sian Kelly-Hope Warner, Danimarkalı Christine Busch-Amalie Schulz, aynı ülkeden Amelie Magelund-Freja Ravn'ı 2-0'lık sonuçlarla geçerek altın madalyaya uzandı.
- 12.8.2018 14:36
-
Bursaspor'dan çok sert açıklama! Fenerbahçe...
Toplam 3
Yorum
Aslan Bursanin canini VARla yaktilar!
-
Barış Alıcı’ya büyük destek!
Toplam 2
Yorum
joker62 Oynadıkça daha iyi olur.Biraz dağınık ve teknik biraz zayıf.Fakat özverili ve çalışkan.Ayrıca sorumluluk üstleniyor
-
Giuliano: "Geliştirmemiz gereken çok şey var"
Toplam 1
Yorum
Aslan Benfica macindada ayni sekilde elle oynayin bakin penalti veriyorlarmi vermiyorlarmi görün!
Badmintonda milli başarı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.