Badmintonda milli başarı!

Milli sporcular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, Avrupa Gençler Badminton Sıralama Turnuvası'nda çift kızlar kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde 9-12 Ağustos tarihlerinde düzenlenen turnuvada kızlar kategorisinde 22 ülkeden 32 çift mücadele etti.

Milli takım sporcuları Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, sırasıyla İrlandalı Rachel Woods-Rebecca Woods, Danimarkalı Natasja Anthonisen-Clara Graversen, İngiliz Sian Kelly-Hope Warner, Danimarkalı Christine Busch-Amalie Schulz, aynı ülkeden Amelie Magelund-Freja Ravn'ı 2-0'lık sonuçlarla geçerek altın madalyaya uzandı.