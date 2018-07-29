Uluslararası Bedensel Engelliler Badminton Turnuvası
Uluslararası Bedensel Engelliler Badminton Turnuvası'nda 5 sporcuyla mücadele eden Türkiye, organizasyonu bir bronz madalyayla tamamladı.
Tayland'ın başkenti Bangkok'da gerçekleştirilen organizasyonda WH2 kategorisinde Emine Seçkin, çift kadınlarda takım arkadaşı Japonya'dan Etsuko Kobayashi ile madalya mücadelesi verdi. Çeyrek finalde Alman çifti yenerek yarı finale yükselen Emine Seçkin-Kobayashi ikilisi, yarı finalde Tayland'dan Sujirat Pookkham-Amnouy Wetwithan çiftine mağlup oldu. Final şansını yitiren Emine Seçkin ve Etsuko Kobayashi ikilisi, bronz madalyada kaldı.
Turnuvada Türkiye adına mücadele veren İlker Tuzcu, Zehra Bağlar, Halime Yıldız ve Narin Uluç ise rakipleri karşısında tutunamadı.
- 29.7.2018 21:39
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
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