Uluslararası Bedensel Engelliler Badminton Turnuvası – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Uluslararası Bedensel Engelliler Badminton Turnuvası

    Uluslararası Bedensel Engelliler Badminton Turnuvası

    Uluslararası Bedensel Engelliler Badminton Turnuvası'nda 5 sporcuyla mücadele eden , organizasyonu bir bronz madalyayla tamamladı.

    Tayland'ın başkenti Bangkok'da gerçekleştirilen organizasyonda WH2 kategorisinde , çift kadınlarda takım arkadaşı 'dan ile madalya mücadelesi verdi. Çeyrek finalde Alman çifti yenerek yarı finale yükselen Emine Seçkin-Kobayashi ikilisi, yarı finalde Tayland'dan Sujirat Pookkham-Amnouy Wetwithan çiftine mağlup oldu. Final şansını yitiren Emine Seçkin ve Etsuko Kobayashi ikilisi, bronz madalyada kaldı.

    Turnuvada adına mücadele veren İlker Tuzcu, Zehra Bağlar, Halime Yıldız ve Narin Uluç ise rakipleri karşısında tutunamadı.

    1. 29.7.2018 21:39
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