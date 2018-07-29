Uluslararası Bedensel Engelliler Badminton Turnuvası

Tayland'ın başkenti Bangkok'da gerçekleştirilen organizasyonda WH2 kategorisinde Emine Seçkin, çift kadınlarda takım arkadaşı Japonya'dan Etsuko Kobayashi ile madalya mücadelesi verdi. Çeyrek finalde Alman çifti yenerek yarı finale yükselen Emine Seçkin-Kobayashi ikilisi, yarı finalde Tayland'dan Sujirat Pookkham-Amnouy Wetwithan çiftine mağlup oldu. Final şansını yitiren Emine Seçkin ve Etsuko Kobayashi ikilisi, bronz madalyada kaldı.

Turnuvada Türkiye adına mücadele veren İlker Tuzcu, Zehra Bağlar, Halime Yıldız ve Narin Uluç ise rakipleri karşısında tutunamadı.