Olympian Sharks Ragbi Kulübü nağmağlup şampiyon oldu
Samsun Olympian Sharks Ragbi Kulübü, 7’li Ragbi 1’inci Ligi'nde nağmağlup şampiyon oldu.
Türkiye Ragbi Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Erkekler 7'li Ragbi 1'inci Ligi Final Etabı 28 Temmuz'da Ankara Cebesi Stadyumu'nda gerçekleştirildi.
Samsun Olympian Sharks, final etabında Ankara Üniversitesi Spor Kulübü, ODTÜ Spor Kulübü ve Eskişehir Aqu Ragbi Spor Kulübü karşılaşmalarını kazanarak nağmalup şampiyon oldu. Final maçlarında Samsun Olympian Sharks takımı Ankara Üniversitesi Spor Kulübü'nü 35-0, ODTÜ Spor Kulübü'nü 29-12, Eskişehir Aqu Ragbi Spor Kulübü'nü ise hükmen yenerek 2018 Yılı Türkiye Erkekler 7'li Ragbi 1'inci Ligi'ni nağmalup şampiyon tamamladı.
Takımının nağmalup şampiyon oldukları için mutlu olduğunu belirten kulüp başkanı Erkan Göral, "Öncelikle bize her zaman destek olan her iki deplasmanımız için de araç desteği sağlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Zihni Şahin'e teşekkür ediyorum. Bu sene ikincisi düzenlenen Türkiye Erkekler 7'li Ragbi Ligi'nin şampiyonu olmaktan ve Samsun'a şampiyonluk kupasını kazandırmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Oyuncularımı ve teknik ekibimi gösterdikleri üstün performanstan ötürü teşekkür ediyorum. Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanımız Murat Pazan'a Türkiye'de 7'li Ragbi Ligi'ni başlatarak Türk ragbisinin gelişimine katkı sağladığı için teşekkür ediyoruz" dedi.
Şampiyon olmanın gururunu takım olarak yaşadıklarını belirten Takım Antrenörü Engin Yüksel ise, doğru yolda emin adımlarla ilerlediklerini ve bundan sonra da bu yolda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
- 29.7.2018 11:45
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Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
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Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
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