En özel kupa
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında down sendromlu sporcularla bir araya geldi
21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında şampiyonluk yaşamış özel sporcular duygusal bir gün yaşadı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda down sendromlu çocuklarla bir araya geldi. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle, dünya ve Avrupa şampiyonalarında çeşitli dereceler elde eden down sendromlu çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından kürsüye çıkarak, Erdoğan'a kupalarını takdim etti.
BÜYÜK MUTLULUK
ANTRENÖRLERİ ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'ın yanına gelen çocuklar bol bol fotoğraf çektirdiler.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 21:28
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 16
Yorum
FB AZİZ BAŞKAN SANA SAYGIMIZ SONSUZ AMA ARTIK BİRAZ KENDNE SAYGIN VARSA. YETER ARTIK DE ÇEKİL.BAŞKANLIĞIN YETER. BİRDE HER ŞEYE BAHANE BULMA.
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Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Toplam 2
Yorum
liderlik önemli olan sadece 34. haftada lider olmak,,,
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PFDK sevkleri açıklandı! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman...
Toplam 1
Yorum
ercment valbuena geldiginde, tam istedigim oyuncu sistemime uygun dedin, ama onuda 70den sonra oyuna aliyosun.
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