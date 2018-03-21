En özel kupa – Fotomaç – 21 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    En özel kupa

    En özel kupa

    Cumhurbaşkanı , 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında sporcularla bir araya geldi

    21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında şampiyonluk yaşamış özel sporcular duygusal bir gün yaşadı. Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı , partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda çocuklarla bir araya geldi. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle, dünya ve Avrupa şampiyonalarında çeşitli dereceler elde eden çocuklar, Cumhurbaşkanı 'ın konuşmasının ardından kürsüye çıkarak, Erdoğan'a kupalarını takdim etti.

    BÜYÜK MUTLULUK
    ANTRENÖRLERİ ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'ın yanına gelen çocuklar bol bol fotoğraf çektirdiler.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    En özel kupa haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN