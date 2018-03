En özel kupa

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında şampiyonluk yaşamış özel sporcular duygusal bir gün yaşadı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda down sendromlu çocuklarla bir araya geldi. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle, dünya ve Avrupa şampiyonalarında çeşitli dereceler elde eden down sendromlu çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından kürsüye çıkarak, Erdoğan'a kupalarını takdim etti.

BÜYÜK MUTLULUK

ANTRENÖRLERİ ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'ın yanına gelen çocuklar bol bol fotoğraf çektirdiler.