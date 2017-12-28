 Atatürk için koştular – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Atatürk için koştular

    Atatürk için koştular
    SPOR Bakanı 'ın startını verdiği 82. Büyük Atatürk Koşusu büyük çekişmeye sahne oldu. Bin 35 sporcunun yer aldığı yarışı kadınlarda 34.33'lük derecesiyle Sebahat Akpınar, erkeklerde ise 29.40 ile Sang Benard Cheruiyot kazandı. Yarışın ardından kısa bir konuşma yapan Bakan Bak, "1936'dan beri aralıksız yapılan bu yarış çok önemli" diye konuştu.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:24
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