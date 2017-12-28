 En anlamlı maraton – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    En anlamlı

    En anlamlı maraton
    Dünyada kıtalararası koşulan ilk yarış olan Vodafone Maratonu'nda bağış rekoru kırıldı. 'Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz' temasıyla 12 Kasım'da yapılan koşuda toplam 10 milyon 689 bin 618 TL'lik bağış toplandı.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:25
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