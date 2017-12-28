Vanlı kayakçı Ömer Ayçiçek ikinci oldu
Erzurum’da yapılan Uluslararası Kayaklı Koşu Yarışmalarına katılan Vanlı kayakçı Ömer Ayçiçek, 15 kilometrede gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığının Erzurum'da düzenlediği ve 15 ülkeden sporcuların katılım sağladığı Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Kayaklı Koşu Yarışmasına katılan Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kayak Takımı sporcularından milli kayakçı Ömer Ayçiçek, iki gün süren yarışmalarda 15 kilometre erkekler kategorisinde Van'a ikincilik madalyası kazandırdı. Ömer Ayçiçek'in antrenörü milli kayak antrenörü Halis Korkmaz, Van adına yurt içi ve yurt dışı birçok müsabakada sayısız başarılara imza attıklarını belirterek, "Bu başarılardan birisi de Erzurum'da yapılan Kayaklı Koşu FIS Yarışmalarıdır. İlimiz adına katıldığımız yarışmaların birçoğunda Türkiye şampiyonluğu, ikinciliği ve üçüncülüğü elde etmenin karşılığı olarak sporcumuz Ömer Ayçiçek sergilediği üstün performansı ile olimpiyat kadrosuna davet edilmişti. İlimiz adına böylesi gurur verici başarılarından dolayı sporcumuzu bir kez daha tebrik ediyorum. Bizlere vermiş olduğu desteklerinden dolayı İl Müdürümüz Nevzat İnanç Beye de çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Ömer Ayçiçek ve antrenörü Halis Korkmaz'ı tebrik ederek, başarı dileklerinde bulunan Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise, "Öncelikle bu güzel başarılarından dolayı antrenörümüzü ve sporcumuzu yürekten kutluyorum. İlimiz sporcuları her branşta farklı dereceler ile bizleri mutlu eden başarılara imza atıyorlar. Milli kayakçımız Ömer Ayçiçek de bu başarılara imza atan sporcularımızdan birisidir. İnşallah sporcumuz bu güzel başarısını ülkemiz adına katılacağı olimpiyatlarda da sergileyecektir" diye konuştu.
Ömer Ayçiçek ve antrenörü Halis Korkmaz'ı tebrik ederek, başarı dileklerinde bulunan Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise, "Öncelikle bu güzel başarılarından dolayı antrenörümüzü ve sporcumuzu yürekten kutluyorum. İlimiz sporcuları her branşta farklı dereceler ile bizleri mutlu eden başarılara imza atıyorlar. Milli kayakçımız Ömer Ayçiçek de bu başarılara imza atan sporcularımızdan birisidir. İnşallah sporcumuz bu güzel başarısını ülkemiz adına katılacağı olimpiyatlarda da sergileyecektir" diye konuştu.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cyle Larin’e yakın takip
Toplam 1
Yorum
BJK_BJK ALIN ARTIK ŞU ÇOCUĞU
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Çalhanoğlu savaşı
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Yorum
aman Türkiye' ye gelmede nereye gidersen git
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Çalhanoğlu savaşı
Toplam 3
Yorum
Vedat Terim ile Ömer Toprak, Hakan Çalhanoğlu Gökhan Töre nin kampta ağıza silah dayama olayından sonra çalışmak istemez.
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