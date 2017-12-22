Mersinli okçulardan Türkiye birinciliği
Salon Federasyon Okçuluk Kupasında takım olarak Türkiye birinciliği elde Mersinli sporcuları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş'in makamında ziyaret ederek, sevinçlerini paylaştılar.
14-17 Aralık 2017 tarihleri arasında Samsun'da yapılan Türkiye Salon Federasyon Okçuluk Kupasında Olimpik Yay Gençler kategorisinde takım olarak Türkiye birinciliği elde ederek, 3-7 Ocak 2018 tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilecek olan Salon Okçuluk Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazanan Mersinli sporcular Mustafa Özdemir, Ali Aydın ve Samet Ak ve Türkiye Okçuluk Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Alper Coşar, Müdür Güneş ile bir araya geldi. Sporcuları kutlayan ve tebrik eden Güneş, Samsun'da yapılan Türkiye Salon Federasyon Okçuluk Kupasında Mersinli sporcuların okçuluk branşında Türkiye birinciliği elde etmesinin gurur verici olduğunu belirterek, "Bu başarıyı elde eden sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki sporcularımız uluslararası arenada da ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracaklardır" dedi.
Sporcular ise milli takım seçmelerinde başarılı olup, salon okçuluk dünya kupasına katılıp, madalya ile dönme sözü verdiler.
Sporcular ise milli takım seçmelerinde başarılı olup, salon okçuluk dünya kupasına katılıp, madalya ile dönme sözü verdiler.
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
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