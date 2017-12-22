Judo milli takımı Erzurum’da kampta

Türkiye Judo Milli Takımı, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde yüksek irtifa kampı yapıyor. Kampı ziyaret eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, millilere moral aşıladı.

Erzurum, hemen hemen tüm spor branşlarında Türkiye'nin yüksek irtifa kamp merkezi olmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı sporcular ile takımların akınına uğrayan Erzurum'da Karata Milli Takımı ile birlikte Judo Milli Takımı da kamp yapıyor.



Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Palan Otel'de kampta bulunan Judo Milli Takımı'nı ziyaret eden Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, Milli judoculara moral aşıladı.



Palandöken Kayak Merkezi'nde günden üç antrenman yaparak uluslar arası organizasyonlara ve müsabakalara hazırlanan Judo Milli Takımda Teknik Direktör olarak Haldun Efemgil görev yaparken, antrenör olarak da Irakli Uznadze, Salih Tufan Durmuş, David Asumbani ve Nurullah Diyarbakır görev yapıyor.



Erzurumlu antrenör Nurullah Diyarbakır, hoca olarak kampta yer alırken, sporcu olarak da Ertuğrul Dönmez, Cengizhan Dönmez ve Furkan Bayındır gibi isimler yer alıyor. 30 kişilik judo milli takımı kampını ziyaret eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, milli jurdocuların antrenmanını izleyerek kendilerine uluslararası müsabakalar öncesinde başarı dileklerini iletti.



Teknik Direktör Haldun Efemgil'den kamp çalışmaları hakkında bilgi alan Taşkesenligil, judoda Türkiye olarak elde edilen başarılarla gurur duyduklarını ifade ederek, milli judoculardan daha büyük zaferler beklediğini söyledi.