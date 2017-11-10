 Tekvandoda Gaziantep'in milli gururu – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Tekvandoda Gaziantep'in milli gururu

    Tekvandoda Gaziantep'in milli gururu

    Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 3'ü altın 6 madalya ile takım halinde ikinci olan Milli Takım'ın Antrenörü Hasan Hüseyin Kılıç, Gaziantep'in de gururu oldu.

    Avrupa Birliği (WTE) tarafından Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 3'ü altın 6 madalya kazanarak takım halinde Avrupa ikincisi olan milli takımda antrenör olarak görev yapan Hasan Hüseyin Kılınç, Gaziantep'e döndü. Şampiyonası dönüşü Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'i makamında ziyaret eden Kılınç, şampiyona hakkında bilgi verdi. Kılınç, "Türkiye, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Larnaka şehrinde düzenlenen ve 37 ülkeden 502 sporcunun mücadele ettiği Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nı 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı. Erkekler 59 kiloda Mertcan Dolmacı ve +78 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ile kadınlar 42 kiloda Emine Göğebakan, Avrupa şampiyonluğuna ulaşan isimler oldu. Kadınlar 59 kiloda İkra Kayır gümüş madalya, erkekler 48 kiloda Görkem Polat ile kadınlar 44 kiloda Edanur Koç, bronz madalya elde etti. Türkiye, bu sonuçlarla genel sıralamada Rusya'nın ardından Avrupa ikincisi oldu" dedi.

    Kılınç, zorlu müsabakaların ardından Kıbrıs Rum Kesimi'nde tam 3 kez ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirme ve İstiklal Marşı okutma onurunu yaşadığını belirterek, "Elde ettiğimiz bu başarıyı milletimize armağan ediyoruz. Şampiyona boyunca bize destek olan tüm yetkililere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

    Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ise Taekwondo Milli Takımı'nda Gaziantepli bir antrenörün görev yapmasının sevindirici olduğunu belirterek, başarısı nedeniyle Kılınç'ı kutladı.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:19
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