Tekvandoda Gaziantep'in milli gururu
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 3'ü altın 6 madalya ile takım halinde ikinci olan Milli Takım'ın Antrenörü Hasan Hüseyin Kılıç, Gaziantep'in de gururu oldu.
Kılınç, zorlu müsabakaların ardından Kıbrıs Rum Kesimi'nde tam 3 kez ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirme ve İstiklal Marşı okutma onurunu yaşadığını belirterek, "Elde ettiğimiz bu başarıyı milletimize armağan ediyoruz. Şampiyona boyunca bize destek olan tüm yetkililere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ise Taekwondo Milli Takımı'nda Gaziantepli bir antrenörün görev yapmasının sevindirici olduğunu belirterek, başarısı nedeniyle Kılınç'ı kutladı.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:19
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Trabzonspor antrenmanında tartışma
Toplam 4
Yorum
Gslı Ne gerek var böyle gerilmelere..Hiç yakışıyormu koca koca insanlara..
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Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 24
Yorum
Alper Arda Galatasaray'ın öz evladıdır. Form tuttuğunda takımın açık ara en kaliteli futbolcusudur. Istemeyen Galatasaraylıya şaşarım.
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Elmander'in son hali şoke etti!
Toplam 5
Yorum
canyavuz yabancı kuralından dolayı kaybettiğimiz aslanlardan bir tanesi....
Tekvandoda Gaziantep'in milli gururu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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