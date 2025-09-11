CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Milli Takımlar Final Four Atina’da

Final Four Atina’da

Basketbolda 2026 Euroleague Final Four’u Yunanistan’ın başkenti Atina’da organize edilecek.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 06:51
Final Four Atina’da

Basketbolda 2026 Avrupa Ligi dörtlü finalinin ikinci kez Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da düzenleneceği duyuruldu. Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, "2026 Basketbol Avrupa Ligi dörtlü finali, Atina şehrinde düzenlenecek. Böylece bu prestijli turnuva, basketbolun en köklü konumlarından birine geri dönmüş olacak" ifadeleri kullanıldı.

Organizasyonda yarı final maçları 22 Mayıs'ta, final mücadelesi ise 24 Mayıs'ta yapılacak. Geçen sezon temsilcimiz F.Bahçe Beko finalde Monaco'yu yenerek dev kupayı müzesine götürmüştü.

Euroleague Final Four heyecanı 22 Mayıs 2026'da Telekom Center'da yaşanacak.

