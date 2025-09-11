A Milli Basketbol Takımımız’da tek hedef final

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale çıkan A Milli Basketbol Takımımız, Yunanistan maçına odaklandı. Ay-Yıldızlı ekibimizde tek hedef final vizesi almak. Başantrenör Ergin Ataman, Yunanistan ile tarihi maça çıkacaklarını ve taraftar desteğinin önemli olduğunu belirtti.

Yunanistan'ın karşılaşmada daha fazla taraftar desteği alabilmek için Riga'ya ek seferler düzenleyeceğini aktaran Ergin Ataman, "Türkiye'den çok sayıda taraftarımızın bu karşılaşmada bize destek vermesini bekliyorum." dedi.

CEDİ'YE YOĞUN TEDAVİ

Cedi Osman'ın sakatlığıyla ilgili de konuşan başarılı koç, "Doktorların en çok şüphelendikleri konu stres kırığıydı. Öyle bir görüntü vardı. En son çekilen MR'da stres kırığı yok çok şükür. Kemik ödemi var. Ayağının üstüne basmakta zorlanıyor. Çok yoğun bir tedaviyle maça hazırlamaya çalışıyorlar. İki gün antrenmanlara çıkarmayacağız. Gidişata göre bakacağız. Cedi oynamak istiyor ama ciddi bir sakatlığı var" dedi.

ATAMAN İYİ TANIYOR

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda cuma günü Yunanistan'la karşılaşacak A Milli Takımımız'da Başantrenör Ergin Ataman rakibi yakından tanıyor. Tecrübeli koçun Panathinaikos'tan 5 oyuncusu Yunanistan Milli Takımı'nda mücadele ediyor.