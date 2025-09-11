CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Milli Takımlar A Milli Basketbol Takımımız’da tek hedef final

A Milli Basketbol Takımımız’da tek hedef final

12 Dev Adam’ın Başantrenörü Ergin Ataman, “Yunanistan’la tarihi bir maç oynayacağız. Hava yolu şirketlerimizin Riga’ya ek seferler düzenlemesini bekliyorum” dedi.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Basketbol Takımımız’da tek hedef final

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale çıkan A Milli Basketbol Takımımız, Yunanistan maçına odaklandı. Ay-Yıldızlı ekibimizde tek hedef final vizesi almak. Başantrenör Ergin Ataman, Yunanistan ile tarihi maça çıkacaklarını ve taraftar desteğinin önemli olduğunu belirtti.

Yunanistan'ın karşılaşmada daha fazla taraftar desteği alabilmek için Riga'ya ek seferler düzenleyeceğini aktaran Ergin Ataman, "Türkiye'den çok sayıda taraftarımızın bu karşılaşmada bize destek vermesini bekliyorum." dedi.

CEDİ'YE YOĞUN TEDAVİ

Cedi Osman'ın sakatlığıyla ilgili de konuşan başarılı koç, "Doktorların en çok şüphelendikleri konu stres kırığıydı. Öyle bir görüntü vardı. En son çekilen MR'da stres kırığı yok çok şükür. Kemik ödemi var. Ayağının üstüne basmakta zorlanıyor. Çok yoğun bir tedaviyle maça hazırlamaya çalışıyorlar. İki gün antrenmanlara çıkarmayacağız. Gidişata göre bakacağız. Cedi oynamak istiyor ama ciddi bir sakatlığı var" dedi.

ATAMAN İYİ TANIYOR

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda cuma günü Yunanistan'la karşılaşacak A Milli Takımımız'da Başantrenör Ergin Ataman rakibi yakından tanıyor. Tecrübeli koçun Panathinaikos'tan 5 oyuncusu Yunanistan Milli Takımı'nda mücadele ediyor.

F.Bahçe'de gündemi sarsacak iddia!
G.Saray'ın yeni Mertens'i Stroeykens!
DİĞER
Fransa’da Galatasaray pişmanlığı! “Büyük bir çek almak isterdim”
Can Holding'in Habertürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu!
G.Saray'da flaş gelişme! Yunus Akgün...
F.Bahçe'de 2 ayrılık birden! Tedesco hızlı başladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! 00:17
Cengiz'den F.Bahçelileri kızdıran hareket! Cengiz'den F.Bahçelileri kızdıran hareket! 00:17
Fatih Terim için milli takım iddiası! Fatih Terim için milli takım iddiası! 00:17
Beşiktaş o isimle nikah tazeledi! Beşiktaş o isimle nikah tazeledi! 00:17
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye gönderme! Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye gönderme! 00:17
Tedesco ile ilgili bilinmeyen gerçek! Tedesco ile ilgili bilinmeyen gerçek! 00:16
Daha Eski
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Diatta kapışması! Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Diatta kapışması! 00:16
Yeni transferler Trabzonspor maçında oynayacak mı? Yeni transferler Trabzonspor maçında oynayacak mı? 00:16
Osimhen'den G.Saray'ı üzen haber! Sahalara dönüş tarihi... Osimhen'den G.Saray'ı üzen haber! Sahalara dönüş tarihi... 00:16
Süper Lig ekibinden Ahmed Kutucu'ya transfer teklifi! Süper Lig ekibinden Ahmed Kutucu'ya transfer teklifi! 00:16
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 00:16
İsmail için karar çıktı! Beşiktaş'a transfer olacak mı? İsmail için karar çıktı! Beşiktaş'a transfer olacak mı? 00:16