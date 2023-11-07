Yıldız kızlar

TFF ile Ülker, "Geleceğin Yıldız Kızları" projesini tanıttı. TFF'nin Riva Tesisleri'ndeki tanıtıma; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ülker CEO'su Mete Buyurgan, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Emine Ecem Esen katıldı.

YETENEK HAVUZU

Çok önemli bir projeye imza attıklarını vurgulayan Başkan Büyükekşi, "Böyle bir marka ile 15 Yaş Altı Kız Futbol Milli Takımı'nın futbolcu havuzunu geliştirerek, gençlerin hayallerini gerçekleştirecek olmak bizlere mutluluk veriyor. Türkiye Kadın Milli Takımı için yetenek havuzu oluşturacak" diye konuştu.