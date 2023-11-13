Haberler Diğer Milli Takımlar Ümit Milli Futbol Takımı'nda Slovenya ve Norveç maçlarının mesaisi başladı

Ümit Milli Futbol Takımı'nda Slovenya ve Norveç maçlarının mesaisi başladı

Ümit Milli Futbol Takımı, Slovenya ve Norveç ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 00:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ümit Milli Futbol Takımı'nda Slovenya ve Norveç maçlarının mesaisi başladı

Ümit Milli Futbol Takımı, Slovenya ve Norveç ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.

Ay-yıldızlı ekip, 17 Kasım Cuma günü özel maçta İstanbul'da Slovenya ve 21 Kasım Salı günü 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda Norveç ile Alanya'da karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ümit milliler, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Slovenya ve Norveç maçı öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Levent Sürme yönetiminde yoğun yağış altında yapılan antrenmana aday kadroya davet edilen tüm oyuncular katıldı.

Ümit Milli Takımı, çalışmalarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a flaş sözler! "Saplantıya kapıldı, 'kurusıkı' çıktı..."
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail Filistinlilere etnik temizlik uyguluyor! Hamas'tan 5 günlük ateşkes teklifi: 70 rehineyi serbest bırakacağız
G.Saray'ın stadına yapay zeka dokunuşu!
Transfer yarışı erken başladı! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yıldız kızlar
Ümit Milliler Letonya maçına hazır
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (13 Kasım)
Elon Musk'tan çalışanlarına şaşırtan yasak!
GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ümit Milliler'de hazırlıklar başladı! Ümit Milliler'de hazırlıklar başladı! 00:08
F.Bahçe ve G.Saray'ın gözdesine talip çıktı! F.Bahçe ve G.Saray'ın gözdesine talip çıktı! 22:58
ManU'da sakatlık şoku! Yıldız oyuncu G.Saray maçında yok ManU'da sakatlık şoku! Yıldız oyuncu G.Saray maçında yok 22:40
G.Saray'ın stadına yapay zeka dokunuşu! G.Saray'ın stadına yapay zeka dokunuşu! 21:17
A Milli Takım İstanbul'da kampa girdi A Milli Takım İstanbul'da kampa girdi 20:04
Hasan Arat'ın adaylığında yeni gelişme! Hasan Arat'ın adaylığında yeni gelişme! 19:49
Daha Eski
Terim ve Ataman'a büyük onur! Terim ve Ataman'a büyük onur! 19:43
Icardi sustu! Aslan durdu Icardi sustu! Aslan durdu 19:09
Muslera ve Torreira'ya kötü haber! Muslera ve Torreira'ya kötü haber! 18:16
Ghezzal'dan sakatlık açıklaması! Ghezzal'dan sakatlık açıklaması! 17:05
Fabregas kendi takımının başına geçti! Fabregas kendi takımının başına geçti! 16:42
Fenerbahçe'den çok sert hakem açıklaması! Fenerbahçe'den çok sert hakem açıklaması! 16:40