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Toby Alderweireld Belçika Milli Takımı'nı bıraktı

Belçika'nın yıldız ismi Toby Alderweireld, milli takım kariyerine son verdiğini açıkladı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 14:23 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 14:31
Toby Alderweireld Belçika Milli Takımı'nı bıraktı

Royal Antwerp forması giyen Belçikalı savuma oyuncusu Toby Alderweireld, milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Belçika Jupiler Pro 1.Lig ekiplerinden Royal Antwerp'te top koşturan tecrübeli savunma oyuncusu Toby Alderweireld, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Belçika Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. 34 yaşındaki futbolcu, Belçika Milli Takımı'yla çıktığı 127 maçta 5 gol atıp, 12 asist yaptı.

Alderweireld, Belçika ile 2018 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük sevinci yaşamıştı.

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