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Milli judocu Hilal Öztürk bronz madalya kazandı!

Özbekistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Judo Grand Slam'de kadınlar +78 kiloda milli sporcumuz Hilal Öztürk, bronz madalya kazandı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 16:55
Milli judocu Hilal Öztürk bronz madalya kazandı!

Özbekistan'da düzenlenen Judo Grand Slam'de kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk, bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları yolunda puan ile kota hakkı kazandıran başkent Taşkent'teki organizasyonun son gününde kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk, Türkiye adına tatamiye çıktı.

Milli sporcu Hilal Öztürk, bronz madalya mücadelesinde Gürcistan'dan Sophio Somkhishvili ile rakip oldu.

Ay-yıldızlı judocu üçüncülük karşılaşmasında Sophio Somkhishvili'yi (3 shido) ipponla yenerek podyuma çıkmayı başardı.

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