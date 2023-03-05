Milli judocu Hilal Öztürk bronz madalya kazandı!

Özbekistan'da düzenlenen Judo Grand Slam'de kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk, bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları yolunda puan ile kota hakkı kazandıran başkent Taşkent'teki organizasyonun son gününde kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk, Türkiye adına tatamiye çıktı.

Milli sporcu Hilal Öztürk, bronz madalya mücadelesinde Gürcistan'dan Sophio Somkhishvili ile rakip oldu.

Ay-yıldızlı judocu üçüncülük karşılaşmasında Sophio Somkhishvili'yi (3 shido) ipponla yenerek podyuma çıkmayı başardı.