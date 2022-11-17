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Türkiye 1-1 Avusturya (MAÇ SONUCU)

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaştığı Avusturya ile 1-1 berabere kaldı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 21:34
Türkiye 1-1 Avusturya (MAÇ SONUCU)

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Pula şehrindeki Medulin bölgesinde oynanan maçta ay-yıldızlı takımın golünü 45+3. dakikada penaltıdan Yusuf Barası attı. Avusturya'nın golünü ise 52. dakikada Manuel Polster kaydetti.

Avusturya takımında Galatasaraylı futbolcu Yusuf Demir de forma giydi.

Ümit Milli Takım, 21 Kasım Pazartesi günü özel maçta Polonya ile karşılaşacak.

Bu arada milli futbolcular Tiago Çukur ve Göktan Gürpüz, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde Ümit Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı.

Tonunay Kafkas: "Avusturya karşısında üstün bir oyun ortaya koyduk"

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Oyuna çok iyi başladık. Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyduk. Oyuncularım kendilerinden istediğimiz oyun felsefesini başarılı bir şekilde sahaya yansıttı. 2002 ve 2003 doğumlu oyunculardan kurulu Ümit Milli Takımı'mızın Gürcistan maçı ile başlayan iyi ve efektif oyun yapısı bu maçta da artarak kendisini gösterdi. Bundan sonraki oynayacağımız maçlarla da gelişmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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