Samsun'da şampiyonluk kupası Ünye Futbol Kulübü'nün

Samsun'da düzenlenen Küçük Dev Adamlar U-12 Turnuvası'nın final maçında Samsunspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Ünye Futbol Kulübü şampiyon oldu.

Samsun ASKF ve TFF İl Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuvada mavi-siyahlı küçük yıldızlar büyük bir başarıya imza atarak şampiyonluk kupasına uzandı. Final maçı sonrası kupa ve madalyalarını Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'den alan geleceğin yıldızları şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadılar. Ayrıca turnuva komitesi tarafından Ünye Futbol Kulübü oyuncusu Atilla Aykun'a turnuvanın en iyi oyuncusu ödülü layık görüldü.

U-12 Kategorisinde 2009 doğumlular arasında oynanan müsabakalara toplamda 42 takım katıldı. Grup maçlarını birincilikle bitiren Ünye Futbol Kulübü oyuncuları 2.Tur ve play-off maçlarından da başarılı sonuçlarla ayrılarak adını finale yazdırmıştı. Finalde ise son yıllarda altyapı organizasyonunda yaptığı yeni yapılanma ve tesisleşme ile dikkat çeken Samsunspor vardı. Final maçı kalabalık bir izleyici topluluğu önünde oynanırken Ünye Futbol Kulübü sahaya Tuna Ocak, Selim Kutay Yeşilyurt, Ahmet Egehan Köse, Yunus Emre Altun, Fatih Çat, Atilla Aykun, Serkut Taha Çakır, Emir Kağan Çifçi ile çıkarken, Hakan Emin Akman, İbrahim Eren Tamtürk, Okyanus Mangırcı, Alptuğ Aydın, Ahmet Yasin Duranoğlu ve Taha Akil Kılıçarslan forma bekleyen isimler oldular.

Karşılaşmaya oldukça hızlı başlayan ev sahibi Samsunspor oyunun ilk bölümünde gole ulaşmaya başardı. Ancak oyunda dengeyi sağlayan konuk ekip Ünye Futbol Kulübü, Emir Kağan Çifçi ile skora da denge getirmeyi başardı. Final mücadelesinde ilk yarı 1-1 sona ererken mücadele gücü oldukça yüksek geçen karşılaşmanın ikinci yarısında mavi-siyahlılar Yunus Emre Altun ile buldukları golle şampiyonluğa uzanmasını bildiler. 1-2

- Kupa Büyükşehir Belediye Başkanından -

Samsun'lu futbolseverler karşılaşma sonrası iki takımı da tribüne çağırarak alkışladılar. Ardından düzenlenen kupa ve madalya töreninde Ünye Futbol Kulübü U-12 takımına şampiyonluk kupasını Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir takdim etti. Demir kupa töreninde Ünye Futbol Kulübü oyuncularını başarılarından dolayı kutladı.

- Özbulut; "Azmin sonu zafer oldu"-

Tff İl Futbol Temsilcisi Hasan Özbulut kupa töreninde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; "Her yıl düzenlediğimiz bu futbol şenliğine il dışından katılan tek takım olma özelliğini taşıyan Ünye Futbol Kulübü'nü başta Kulüp Başkanı Metin Tamtürk olmak üzere, yönetim kurulunu, antrenörlerini ve oyuncularını tebrik etmek istiyorum. Evet şampiyon oldular ama daha da önemlisi centilmence mücadele ederek, hiçbir sorun çıkarmadan, azmederek buraya geliş-gidiş yapmak suretiyle bu organizasyonun içinde oldular. Karşılığını da bu şekilde aldılar. Türk futbolunun geleceği adına kendilerine başarılarının devamını diliyorum" dedi.

- En iyi oyuncu ödülü Atilla Aykun'un -

Hem Ordu'daki turnuvada hem de Samsun'da yeteneği ve oynadığı futbol, attığı goller ile dikkatleri üzerine çeken Ünye Futbol Kulübü'nün 2010 doğumlu oyuncusu Atilla Aykun'a da turnuvanın en iyi oyuncusu ödülü layık görüldü. Ayrıca komite tarafından kendisine Samsunspor forması hediye edildi.

- Kaptan Çifçi; "Kupayı arkadaşımız Yiğit Tepe'ye hediye ediyoruz"

U-12 takımının kaptanı Emir Kağan Çifçi şampiyonluk kupasını turnuvada grup aşamasında oynadıkları Irmak Sanayispor karşılaşmasında kolu kırılan ve ameliyat olduğu için evde istirahat etmek zorunda kalan takım arkadaşları Yiğit Tepe'ye hediye ettiklerini ifade etti.

- Antrenör Kaygusuz; "Bu mutluluğun tarifi yok" -

Ünye Futbol Kulübü U-12 takımı antrenörü Aykut Kaygusuz çok büyük bir iş başardıklarını belirttiği açıklamasında duygularını şu ifadelerle açıkladı "Ne işle uğraşırsan uğraş emeğinin karşılığını almak dünyanın en güzel hissi olsa gerek. İş demişken bizim için bir iş olmaktan çıktı bizim sevdamız bu çocuklar ve futbol. 42 takım arasından şampiyon olan çocuklarımızı tek tek öpüyorum. Belki şu an farkında değiliz ama yaptıkları gerçekten çok büyük bir başarı.

Bizlere bu imkanları sağlayan yönetim kurulumuza da teşekkür ediyorum" dedi.

- Başkan Tamtürk; "Bu çocuklarla ne kadar gurur duysak azdır" –

Ünye Futbol Kulübü Başkanı Metin Tamtürk şampiyonluk coşkusu yaşayan çocuklarının bunu fazlasıyla hak ettiklerini belirttiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Yaşıtları tatil yaparken antrenman aksatmadan çalışıp maçlara çıkan çocuklarımız bu emeklerinin karşılığını şimdilik bu şekilde aldılar. Ben inanıyorum ki içlerinden gelecekte Türk futboluna damga vuracak isimler çıkacak. Bizler kulüp olarak elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben artık bu noktada şunu şöyle yaptık, bunu böyle yaptık demek istemiyorum. Futbol kamuoyu zaten hakkımızı teslim ediyor, takdir ediyor. Samsun'da çocuklarımızın centilmence mücadeleleri, sahaya koydukları futbol ve elde ettikleri başarı sonrası aldığımız tebrikler, yaşadığımız gurur ve mutluluk doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bundan sonra beklentimiz bu çocuklara daha iyi bir futbol geleceği sağlamak adına kulübümüze destek verilmesi. Ben başta futbol il temsilcisi Hasan Özbulut ve Samsun ASKF Başkanı Şener Aydın olmak üzere bizleri bu özel turnuvaya davet ederek onurlandıran tertip komitesine kulübümüz adına teşekkür ediyorum" dedi.