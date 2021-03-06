Denizlispor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, galibiyet serisi yakalamaları halinde lige tutunma adına önemli bir adım atacaklarını bildirdi.

Kutlu, karşılaşmanın ardından katıldığı basın toplantısında, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Rakiplerinin de uzun süredir maç kazanamadığını hatırlatan Kutlu, şöyle konuştu:

"Maçın başında geriye düşmemize rağmen oyuncularım gerçekten oyun disiplininden kopmadı, maçı bırakmadılar. 2-1 öne geçtikten sonra da rakibimiz yine 2-2'yi yakaladı. Buna rağmen bir geri dönüş yaptık. Bu bizim için 3 puanın yanında çok önemliydi."

Hakan Kutlu, bundan önce geriye düştükleri maçlarda oyunu bırakan ve inancını yitiren bir takım olarak mücadele ettiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oyun olarak zaten son 7 haftadır üzerine koya koya geliyorduk ancak geriye düştüğümüz maçlarda maçı çevirmekte zorlanıyorduk. Bugün bunu da kazanmış olduk. Şimdi önümüzde önemli bir maçımız daha var. Deplasmandan muhakkak puan getirmemiz gerekiyor. İnşallah iyi bir çıkışımız var ve devam ettiririz. Hem puan hem de oyun olarak iyi gözüküyoruz. Bir seriyi yakalamak zorundayız. Önümüzdeki maçları da kazanıp bir seri yakalarsak Denizlispor lige tutunma adına iyi şeyler gösterecek."