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Ne Horoz ne Akrep!

- karşılaşmasında puanlar paylaşıldı. Ligin son sırasındaki Horozlar, ile öne geçse de ’in golüne engel olamadı.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 22:31 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Ne Horoz ne Akrep!

Süper Lig'in 24. haftasında ile 1-1 kaldı. Ligde son sırada yer alan Denizlispor, 14. dakikada 'nın golüyle öne geçip ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Misafir ekibin beraberlik çabaları ise 73'te sonuç verdi. Byarakdar 'ya 1 puanı getiren golü attı. Bu sonuçla kötü gidişi sürdürürken, Antalyaspor ise son 5 haftada 4. beraberliğini aldı. Ligde gelecek hafta Antalyaspor 'yı ağırlayacak. Denizlispor ise ise deplasmanda karşı karşıya gelecek.

'KAZANABİLİRDİK'
Antalya'nın teknik direktörü , kazanabilecekleri bir maçı kaçırdıklarını söyledi. Usta hoca, "Geriye düştük ama kazanabilirdik. Üst üste birkaç maç kazanabilsek daha öz güvenli olacağız. Her şeye rağmen yenilmemek önemliydi" ifadelerini kullandı.

'HAKKIMIZ BU DEĞİL'
Denizlispor'un hocası ise öne geçtikleri karşılaşmada şanssız bir kayıp yaşadıklarının altını çizdi. Kutlu, oynadıkları oyuna göre son sırada olmayı hak etmediklerini belirtti. Kutlu, "Kısa sürede toparlanıp yükselişe geçmek için ne gerekirse yapacağız" dedi.

GÖKDENİZ COŞTU
Antalya'nın 19 yaşındaki forveti Gökdeniz yükselişini sürdürdü. Genç futbolcu, 'tan sonra Denizli'de de gol atıp üst üste gol bulmayı başardı. Toplam gol sayısını 5'e yükseltti.

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