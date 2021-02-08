Ne Horoz ne Akrep!

Süper Lig'in 24. haftasında Denizlispor ile Antalyaspor 1-1 kaldı. Ligde son sırada yer alan Denizlispor, 14. dakikada Rodallega'nın golüyle öne geçip ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Misafir ekibin beraberlik çabaları ise 73'te sonuç verdi. Gökdeniz Byarakdar Antalya'ya 1 puanı getiren golü attı. Bu sonuçla Denizli kötü gidişi sürdürürken, Antalyaspor ise son 5 haftada 4. beraberliğini aldı. Ligde gelecek hafta Antalyaspor Yeni Malatya'yı ağırlayacak. Denizlispor ise Konyaspor ise deplasmanda karşı karşıya gelecek.

'KAZANABİLİRDİK'

Antalya'nın teknik direktörü Ersun Yanal, kazanabilecekleri bir maçı kaçırdıklarını söyledi. Usta hoca, "Geriye düştük ama kazanabilirdik. Üst üste birkaç maç kazanabilsek daha öz güvenli olacağız. Her şeye rağmen yenilmemek önemliydi" ifadelerini kullandı.

'HAKKIMIZ BU DEĞİL'

Denizlispor'un hocası Hakan Kutlu ise öne geçtikleri karşılaşmada şanssız bir kayıp yaşadıklarının altını çizdi. Kutlu, oynadıkları oyuna göre son sırada olmayı hak etmediklerini belirtti. Kutlu, "Kısa sürede toparlanıp yükselişe geçmek için ne gerekirse yapacağız" dedi.

GÖKDENİZ COŞTU

Antalya'nın 19 yaşındaki forveti Gökdeniz yükselişini sürdürdü. Genç futbolcu, Beşiktaş'tan sonra Denizli'de de gol atıp üst üste gol bulmayı başardı. Toplam gol sayısını 5'e yükseltti.