Muris Mesanovic Denizlispor'da! - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Muris Mesanovic Denizlispor'da!

Denizlispor'da!

Muris Mesanovic Denizlispor'da!

, geçtiğimiz sezon 'da top koşturan ve bonservisi Çekya ekibi 'da bulunan 'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

, Çekya ekiplerinden Mlada Boleslavfutbolcu 'i sezon sonuna kadar kiraladı. Mesanovic, geçtiğimiz sezon formasını üzerinde taşıdı.

ekiplerinden Denizlispor 2020 - 2021 Süper Lig sezonu çalışmalarına devam ederken, Çek Cumhuriyeti takımlarından biri olan 'dan uyruklu oyuncu Muris Mesanovic'i sezon sonuna kadar kiraladı. Tesisleri'nde düzenlenen imze törenine Denizlispor Asbaşkanları Can Cesur ve Ozan Katrancı katıldı. Tecrübeli oyuncu 30 yaşındaki Muris Mesanovic, kiralık olarak sezon sonuna kadar olan sözleşmeyi imzaladı.

Muris Mesanovic, 2019 -2020 Cemil Usta Süper Lig sezonunda forma giyerken, 2020 - 2021 sezonunda yeşil-siyahlı takımda forma giyecek.

  1. 24.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muris Mesanovic Denizlispor'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA