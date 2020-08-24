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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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’de Estupinan yarışı

Süper Lig’de Estupinan yarışı

’yle kiralık kontratı biten ve V.Guimaraes’e dönen Kolombiyalı golcü için , ve devrede. Transferde Dadaş bir adım önde.

Denizlispor, geçen sezon Portekiz'in V.Guimaraes takımından kiraladığı Oscar Estupinan'ı takımda tutamadı. Portekiz ekibinin satmaya sıcak baktığı 23 yaşındaki Kolombiyalı golcü için 'den 3 takım kıran kırana bir yarışında. Geçtiğimiz sezon yedekten girdiği karşılaşmalarda attığı gollerle dikkat çeken, lig ve kupada kaydettiği 14 golle Horozlar'ın en golcü ismi olan Estupinan'a; Erzurumspor, ve talip. Yurt dışından da birçok kulübün genç santrfor için V.Guimaraes'le temas halinde olduğu öğrenilirken, Dadaşların Estupinan'ın transferinde bir adım öne geçtiği bildirildi.

  1. 24.8.2020
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