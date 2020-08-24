Süper Lig’de Estupinan yarışı
Denizli’yle kiralık kontratı biten ve V.Guimaraes’e dönen Kolombiyalı golcü için Erzurum, Kayseri ve Sivas devrede. Transferde Dadaş bir adım önde.
Denizlispor, geçen sezon Portekiz'in V.Guimaraes takımından kiraladığı Oscar Estupinan'ı takımda tutamadı. Portekiz ekibinin satmaya sıcak baktığı 23 yaşındaki Kolombiyalı golcü için Süper Lig'den 3 takım kıran kırana bir transfer yarışında. Geçtiğimiz sezon yedekten girdiği karşılaşmalarda attığı gollerle dikkat çeken, lig ve kupada kaydettiği 14 golle Horozlar'ın en golcü ismi olan Estupinan'a; Erzurumspor, Kayserispor ve Sivasspor talip. Yurt dışından da birçok kulübün genç santrfor için V.Guimaraes'le temas halinde olduğu öğrenilirken, Dadaşların Estupinan'ın transferinde bir adım öne geçtiği bildirildi.
- 24.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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