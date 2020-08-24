Süper Lig’de Estupinan yarışı

Denizlispor, geçen sezon Portekiz'in V.Guimaraes takımından kiraladığı Oscar Estupinan'ı takımda tutamadı. Portekiz ekibinin satmaya sıcak baktığı 23 yaşındaki Kolombiyalı golcü için Süper Lig'den 3 takım kıran kırana bir transfer yarışında. Geçtiğimiz sezon yedekten girdiği karşılaşmalarda attığı gollerle dikkat çeken, lig ve kupada kaydettiği 14 golle Horozlar'ın en golcü ismi olan Estupinan'a; Erzurumspor, Kayserispor ve Sivasspor talip. Yurt dışından da birçok kulübün genç santrfor için V.Guimaraes'le temas halinde olduğu öğrenilirken, Dadaşların Estupinan'ın transferinde bir adım öne geçtiği bildirildi.