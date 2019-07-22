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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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'dan Aslan'a mesaj

Denizlispor'dan Aslan'a mesaj

Başkanı , heyecanla 18 Ağustos'u beklediklerini belirtip, "Yeni stadımızda ilk maçımızı G.Saray ile yapacağız. Bu statta ilk maçımızı G.Saray ile yapıp, 2-0 kazanacağımızı rüyamda görmüştüm. Umarım rüya tutar" dedi.

Ligin ilk haftasında G.Saray'ı konuk edecek olan 'da iddialı sözler... Ege ekibinin başkanı , heyecanla 18 Ağustos'u beklediklerini belirtip, "Yeni stadımızda ilk maçımızı G.Saray ile yapacağız. Bu statta ilk maçımızı G.Saray ile yapıp, 2-0 kazanacağımızı rüyamda görmüştüm. Umarım rüya tutar" dedi.
  1. 22.7.2019
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