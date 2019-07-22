Denizlispor'dan Aslan'a mesaj
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, heyecanla 18 Ağustos'u beklediklerini belirtip, "Yeni stadımızda ilk maçımızı G.Saray ile yapacağız. Bu statta ilk maçımızı G.Saray ile yapıp, 2-0 kazanacağımızı rüyamda görmüştüm. Umarım rüya tutar" dedi.
- 22.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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