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'den çıkış yok!

Tomas’la yolları ayıran , yoğun kar yağışı altında güçlü rakibi karşısında Skoda (2) ve Samudio’nun golleriyle 5 maç sonra sevindi.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 23:51 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Rize'den çıkış yok!

Ligde galibiyete hasret kalan , zirveye oynayan G. FK'yi konuk etti. Y.Malatya yenilgisi sonrası Tomas'la yolları ayıran yeşil-mavililer, hocasız çıktığı maçta 3 golle 3 puanı aldı. ekibi 42'de Skoda'nın golüyle ilk yarının skorunu ilan etti: 1-0. Atmacalar, 53'te Skoda'nın penaltısıyla farkı ikiye çıkardı. 85'te Halis Özkahya bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bu sefer topun başına geçen Samudio, sonucu ilan etti: 3-0. evindeki yenilmezlik serisini 5'e yükseltirken, Antep deplasmanda üst üste 2. yenilgisini aldı.


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