Rize'den çıkış yok!

Ligde galibiyete hasret kalan Rizespor, zirveye oynayan G.Antep FK'yi konuk etti. Y.Malatya yenilgisi sonrası Tomas'la yolları ayıran yeşil-mavililer, hocasız çıktığı maçta 3 golle 3 puanı aldı. Karadeniz ekibi 42'de Skoda'nın golüyle ilk yarının skorunu ilan etti: 1-0. Atmacalar, 53'te Skoda'nın penaltısıyla farkı ikiye çıkardı. 85'te Halis Özkahya bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bu sefer topun başına geçen Samudio, sonucu ilan etti: 3-0. Rize evindeki yenilmezlik serisini 5'e yükseltirken, Antep deplasmanda üst üste 2. yenilgisini aldı.



