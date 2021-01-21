Çaykur Rizespor'da 6 kişide corona virüsüne rastlandı!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 3 futbolcu ve 3 personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı..

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA!

Kulübümüzün, Süper Lig'in 21. haftasında 23 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 19:00'da Medipol Başakşehir ile yapacağı müsabaka öncesi sporcu, teknik ekip ve ilgili yöneticilere yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 3 futbolcumuz ve 3 personelimizde pozitif sonuç rapor edilmiştir.

Sporcularımız ve personellerimiz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.

Böylece kulübümüzde Covid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilen futbolcu sayısı 8'e, personel sayısı 7'ye yükselmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Hasan Türüt

Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Komisyonu Başkanı