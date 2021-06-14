Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçeli Sinan Gümüş, Lemos ve Mame Thiam Çaykur Rizespor yolunda!

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçeli , ve yolunda!

'de yeni sezona hazırlanan , takımı büyük ölçüde yenilemeyi planlıyor. Bu doğrultuda performansları beğenilmeyen isimlerle yolları ayırmaya hazırlanan sarı lacivertlilerde, geçtiğimiz sezon başında transfer edilen , ve gözden çıkartıldı. 3 futbolcunun yeni durağının ise olacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 14:55
Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçeli Sinan Gümüş, Lemos ve Mame Thiam Çaykur Rizespor yolunda!

Düşme korkusu yaşadığı geçtiğimiz sezonun son haftalarında rahat bir nefes alan , 2021-22 için düğmeye bastı. ekibi, listesinde yer alan oyuncuların transferi konusunda somut adımlar attı.

Teknik direktör 'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Yeşil-Mavililer, ilk olarak 'nin yıldızlarına göz dikti. Sarı-Lacivertliler'de forma şansı bulamayan , ve 'ü kadrosuna katmayı hedefleyen Çaykur Rizespor, ilk resmi görüşmeyi de yaptı.

Thiam'ı kiralık, diğer futbolcuları da bonservisleri ile renklerine bağlamayı planlayan Karadeniz ekibi bu transferlerde tüm şartları zorlayacak. Bülent Uygun'un 3 isimde de ısrarcı olduğu ve transferde önceliğin bu oyunculara verilmesini istediği öğrenildi.

SON DAKİKA