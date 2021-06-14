Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçeli Sinan Gümüş, Lemos ve Mame Thiam Çaykur Rizespor yolunda!

Düşme korkusu yaşadığı geçtiğimiz sezonun son haftalarında rahat bir nefes alan Çaykur Rizespor , 2021-22 için düğmeye bastı. Karadeniz ekibi, listesinde yer alan oyuncuların transferi konusunda somut adımlar attı.

Teknik direktör Bülent Uygun'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Yeşil-Mavililer, ilk olarak Fenerbahçe'nin yıldızlarına göz dikti. Sarı-Lacivertliler'de forma şansı bulamayan Lemos, Thiam ve Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmayı hedefleyen Çaykur Rizespor, ilk resmi görüşmeyi de yaptı.

Thiam'ı kiralık, diğer futbolcuları da bonservisleri ile renklerine bağlamayı planlayan Karadeniz ekibi bu transferlerde tüm şartları zorlayacak. Bülent Uygun'un 3 isimde de ısrarcı olduğu ve transferde önceliğin bu oyunculara verilmesini istediği öğrenildi.