Son dakika: Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman istifa etti!
Son dakika... Son olarak Kasımpaşa karşısında 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da, Ünal Karaman'ın istifa ettiği öğrenildi.
Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa ile karşılaşan Çaykur Rizespor, mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı. Karşılaşma sonrası 32 puanla düşme potasından kurtulamayan Çaykur Rizespor'da, 54 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Ünal Karaman'ın yönetime istifasını sunarak takımdan ayrıldığı öğrenildi.
Çaykur Rizespor'un başında 9 maça çıkan Ünal Karaman, 8 puan topladı. (2 Galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet)
- 14.07.2020
- Güncelleme: 14.07.2020 13:20
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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