Son dakika: Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman istifa etti! - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Çaykur Rizespor Süper Lig'de bir istifa daha! Teknik direktör...

Son dakika: 'da istifa etti!

Son dakika: Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman istifa etti!

Son dakika... Son olarak karşısında 2-0 mağlup olan 'da, 'ın istifa ettiği öğrenildi.

Süper Lig'de son olarak ile karşılaşan , mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı. Karşılaşma sonrası 32 puanla düşme potasından kurtulamayan Çaykur Rizespor'da, 54 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı 'ın yönetime istifasını sunarak takımdan ayrıldığı öğrenildi.

Çaykur Rizespor'un başında 9 maça çıkan Ünal Karaman, 8 puan topladı. (2 Galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet)

  1. 14.07.2020
  2. Güncelleme: 14.07.2020 13:20
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