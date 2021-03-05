Sumudica'dan Çaykur Rizespor ayrılığı sonrası flaş sözler!

Çalıştığım en iyi kulüp diyebilirim ama geldiğimde takım bitkisel hayattaydı. 20'nin üzerinde koronavirüse yakalanan oyuncu vardı. 3-4 oyuncu ancak dönebilmişti. Maçlara hiçbir zaman düzgün bir kadroyla çıkamadım.

Takımı yeterince iyi hazırlayamadım. Bu zor durum yetmezmiş gibi 3 günde bir maça çıktık. Her şeyi denedim ama olmadı. Felsefemi oturtamadım."