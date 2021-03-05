Haberler Çaykur Rizespor Sumudica'dan Çaykur Rizespor ayrılığı sonrası flaş sözler!

'dan ayrılığı sonrası flaş sözler!

'dan ayrıldıktan sonra 'un yolunu tutan , ekibinde çıktığı 7 karşılaşmada da galibiyet göremeyince yollar ayrıldı. Rumen teknik adam ayrılık sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 19:20 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 19:25
Sumudica'dan Çaykur Rizespor ayrılığı sonrası flaş sözler!

'un başında çıktığı 7 maçta galibiyet alamayan(4 mağlubiyet 3 beraberlik) ve dün kulüple yollarını ayıran Marius , Rumen basınına açıklamalarda bulundu.

Sumudica'dan Çaykur Rizespor ayrılığı sonrası flaş sözler!

Rizespor'un iyi bir kulüp yapılanması olduğunun altını çizen 50 yaşındaki teknik adam, şanssızlıklar yaşadığını, kariyerine ise Türkiye'de devam etmek istediğini söyledi.

Sumudica'dan Çaykur Rizespor ayrılığı sonrası flaş sözler!

Sumudica'nın ProX'e yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Rizespor'u asla unutmayacağım. Kimse benim ayrılmamı istemedi, arkamdan ağlayanlar oldu. Karışık ve zor bir dönem geçirdik. Pozitif olarak gözüken şeyler zamanla negatife döndü. Yönetiminden tesislerine çok güzel bir kulüpte görev yaptım.

Sumudica'dan Çaykur Rizespor ayrılığı sonrası flaş sözler!

Çalıştığım en iyi kulüp diyebilirim ama geldiğimde takım bitkisel hayattaydı. 20'nin üzerinde koronavirüse yakalanan oyuncu vardı. 3-4 oyuncu ancak dönebilmişti. Maçlara hiçbir zaman düzgün bir kadroyla çıkamadım.

Sumudica'dan Çaykur Rizespor ayrılığı sonrası flaş sözler!

Takımı yeterince iyi hazırlayamadım. Bu zor durum yetmezmiş gibi 3 günde bir maça çıktık. Her şeyi denedim ama olmadı. Felsefemi oturtamadım."

Sumudica'dan Çaykur Rizespor ayrılığı sonrası flaş sözler!

"BİR DAHA ASLA..."

"Kulüple masaya oturduğumuzda çok güzel bir proje hazırlamıştık ama olmadı. Kimse ayrılmamı istemedi, ayrılırken ağlayanlar oldu. Kolay kolay pişman olmam ama bir daha asla sezon ortasında bir kulüpte görev almayacağım. Yaz ayında takımın başına geçip istediğim hazırlıkları yapmak istiyorum."

Sumudica'dan Çaykur Rizespor ayrılığı sonrası flaş sözler!

"TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇİYORUM"

"Kariyerime Türkiye'de devam etmek istiyorum. Görüştüğüm bazı yönetici ve başkanlar var. Tek isteğim takımı sezon sonu devralmak. Buna sıcak bakan kulüplerle daha ileri görüşmeleri yapabilirim. Türk vatandaşlığını birkaç gün içinde alacağım. Pasaportum kısa sürede elime geçecek."

Sumudica'dan Çaykur Rizespor ayrılığı sonrası flaş sözler!

"PLANIM TÜRKİYE'DE KALMAK"

, 1997-200 yılları arasında formasını giydiği ve 2010/11 sezonunda teknik direktörlüğünü yaptığı Rapid Bükreş'in başına geçip geçmeyeceği yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

Sumudica'dan Çaykur Rizespor ayrılığı sonrası flaş sözler!

"Rapid şu anda ikinci ligde oynuyor. Eğer birinci lige çıkarlarsa ve sağlam bir finansal yapı kurarlarsa nede olmasın!

Sumudica'dan Çaykur Rizespor ayrılığı sonrası flaş sözler!

Çok sevdiğim ve yürekten bağlı olduğum bir kulüp. Şu anda önceliğim Türkiye'de kalmak. Görüştüğüm ve görevi yazın alabileceğim bazı kulüpler var." (Hürriyet)

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