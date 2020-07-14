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14 Temmuz 2020, Salı
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Karaman’dan öz eleştiri

Karaman’dan öz eleştiri

, pozisyon açısından kısır bir maç olduğunu söyledi.

Yeni Malatyaspor , pozisyon açısından kısır bir maç olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı öz eleştiride bulunarak "Pozisyon üretmekte zorlandık. Rakibimizin önemli eksikleri vardı ama bundan faydalanamadık" dedi. Düşme hattının hemen üstünde yer aldıklarını da hatırlatan Karaman, "Gelecek hafta ile kazanmaktan başka bir seçenek olmadan oynayacağız" dedi.
  1. 14.7.2020
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