Rize’de Boldrin umut dağıttı
Deplasmanda 5'te sıfır çeken ve üst üste 2 maçından puansız ayrılan Rizespor'da, Brezilyalı maestro Boldrin, kritik Malatya maçı öncesinde yeşil-mavili camiaya umut dağıttı.
Deplasmanda 5'te sıfır çeken ve üst üste 2 maçından puansız ayrılan Rizespor'da, Brezilyalı maestro Boldrin, kritik Malatya maçı öncesinde yeşil-mavili camiaya umut dağıttı. Boldrin, "Ne kadar zor olursa olsun hepimiz kazanmak için sahaya çıkacağız. Hedefimiz altı puan almak" yorumunu yaptı.
- 21.12.2019
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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