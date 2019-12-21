Rize’de Boldrin umut dağıttı

Deplasmanda 5'te sıfır çeken ve üst üste 2 maçından puansız ayrılan Rizespor'da, Brezilyalı maestro Boldrin, kritik Malatya maçı öncesinde yeşil-mavili camiaya umut dağıttı. Boldrin, "Ne kadar zor olursa olsun hepimiz kazanmak için sahaya çıkacağız. Hedefimiz altı puan almak" yorumunu yaptı.