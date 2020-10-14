Son dakika: Çaykur Rizespor'da iki futbolcunun corona virüsü (koronavirüs) testi pozitif çıktı

Çaykur Rizespor, iki futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte yapılan açıklama:

Çaykur Rizesporumuzun kadrosunda yer alan iki sporcumuza (görülen lüzum üzerine) 13.10.2020 tarihinde yapılan Covid-19 testi sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır.



Sporcularımızın genel sağlık durumları iyi olup, TFF'nin ilgili talimatnamesi ve Sağlık Bakanlığımızın rehberleri doğrultusunda gerekli karantina önlemleri hemen uygulanmış ve önerilen tedavi protokolü başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.