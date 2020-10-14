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Son dakika: Çaykur Rizespor'da iki futbolcunun corona virüsü (koronavirüs) testi pozitif çıktı

Son dakika corona virüsü haberi: Çaykur Rizespor, iki futbolcunun corona virüsü (koronavirüs) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 10:52 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 11:09
Son dakika: Çaykur Rizespor'da iki futbolcunun corona virüsü (koronavirüs) testi pozitif çıktı

Çaykur Rizespor, iki futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte yapılan açıklama:

kadrosunda yer alan iki sporcumuza (görülen lüzum üzerine) 13.10.2020 tarihinde yapılan Covid-19 testi sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır.

Sporcularımızın genel sağlık durumları iyi olup, TFF'nin ilgili talimatnamesi ve Sağlık Bakanlığımızın rehberleri doğrultusunda gerekli karantina önlemleri hemen uygulanmış ve önerilen tedavi protokolü başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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