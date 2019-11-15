Diomande’den Horoz’a gözdağı

Antalya galibiyetiyle nefes alan Rize'nin Fildişili ön liberosu Diomande, Denizli'de puan sözü verdi. 27 yaşındaki futbolcu, "Ligde kalma yarışında direkt rakibimiz. Denizli'ye puan veya puanlar için gideceğiz. Hedefimiz en azından puanla dönmek" dedi.