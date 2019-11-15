Diomande’den Horoz’a gözdağı
Denizlispor karşısında puan sözü veren Rizesporlu Diomande, Denizli'ye puan veya puanlar için gideceğiz. Hedefimiz en azından puanla dönmek" ifadelerini kullandı.
Antalya galibiyetiyle nefes alan Rize'nin Fildişili ön liberosu Diomande, Denizli'de puan sözü verdi. 27 yaşındaki futbolcu, "Ligde kalma yarışında direkt rakibimiz. Denizli'ye puan veya puanlar için gideceğiz. Hedefimiz en azından puanla dönmek" dedi.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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