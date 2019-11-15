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15 Kasım 2019, Cuma
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’den Horoz’a gözdağı

Diomande’den Horoz’a gözdağı

karşısında puan sözü veren Rizesporlu , Denizli'ye puan veya puanlar için gideceğiz. Hedefimiz en azından puanla dönmek" ifadelerini kullandı.

Antalya galibiyetiyle nefes alan Rize'nin Fildişili ön liberosu , Denizli'de puan sözü verdi. 27 yaşındaki futbolcu, "Ligde kalma yarışında direkt rakibimiz. Denizli'ye puan veya puanlar için gideceğiz. Hedefimiz en azından puanla dönmek" dedi.

  1. 15.11.2019
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