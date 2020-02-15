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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Timsah’a büyük moral

Timsah’a büyük moral

Ligde yarın Demir'i ağırlayacak , tesislerde taraftarıyla bir araya geldi.

Ligde yarın Demir'i ağırlayacak , tesislerde taraftarıyla bir araya geldi. 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle taraftara açılan idmana gelen yeşil-beyazlılar, oyunculara sevgi gösterisinde bulundu.
  1. 15.2.2020
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