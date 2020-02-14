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14 Şubat 2020, Cuma
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Virajı dönmedik

Virajı dönmedik

, "Şu an yarışın içerisindeyiz. Sonuna kadar devam etmek istiyorsak birlikteliğimizi saha dışında da sağlamalıyız. Virajı dönmedik ama maratonun sonunu iyi koşabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, sezonun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Oyunculardan memnun olduğunu belirten tecrübeli hoca, "Şu an yarışın içerisindeyiz. Sonuna kadar devam etmek istiyorsak birlikteliğimizi saha dışında da sağlamalıyız. Bu büyük camia, daha iyi idare edilip, 'un 'in yaptığını yapabilirdi ki geçmişte yaptı. Virajı dönmedik ama maratonun sonunu iyi koşabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.
  1. 14.2.2020
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