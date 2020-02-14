Virajı dönmedik
Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Şu an yarışın içerisindeyiz. Sonuna kadar devam etmek istiyorsak birlikteliğimizi saha dışında da sağlamalıyız. Virajı dönmedik ama maratonun sonunu iyi koşabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.
- 14.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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