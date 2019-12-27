Timsah’a kötü haber

Bursaspor Kulübü'nün Türkiye Futbol Federasyonu'na 3 puan silinmesine ilişkin yaptığı itiraz reddedildi. TFF'den yapılan açıklamada Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa bir aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verildiği bildirildi.