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27 Aralık 2019, Cuma
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Timsah’a kötü haber

Timsah’a kötü haber

 Kulübü'nün 'na 3 puan silinmesine ilişkin yaptığı itiraz reddedildi.

Kulübü'nün 'na 3 puan silinmesine ilişkin yaptığı itiraz reddedildi. 'den yapılan açıklamada Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa bir aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verildiği bildirildi.

  1. 27.12.2019
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