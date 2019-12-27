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27 Aralık 2019, Cuma
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'dan Başkanı 'e !

Bursaspor'dan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sert tepki!

Kulübü, Başkanı 'in bir basın kuruluşa verdiği röportajda sarf ettiği "Biz 'VAR kayıtları açıklansın.' dediğimiz için , 17 kulüp adına bir bildiri yayınladı. Oysa bu açıklamayı yapan 17 değil, 8 kulüptü. Firavunun laneti gibi o bildiride imzası olan 8 kulübün 3'ü küme düştü." sözlerine gösterdi.

Kulübü Başkanı 'in bir basın kuruluşuna verdiği röportajdaki, "Biz 'VAR kayıtları açıklansın.' dediğimiz için , 17 kulüp adına bir bildiri yayınladı. Oysa bu açıklamayı yapan 17 değil, 8 kulüptü. Firavunun laneti gibi o bildiride imzası olan 8 kulübün 3'ü küme düştü." sözlerine bir tepki de 'dan geldi.

Geride kalan sezon 'den 1. Lig'e düşen Bursaspor'un kulüp internet sitesinden, Mustafa Cengiz'in sözleriyle ilgili bir kınama metni yayımlandı.

Bursaspor'un Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış bir camia olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başarısızlıklarını örtmek için firavundan medet umanlar, bu söylemleri ile ortamını sahadan uzaklaştırarak kaosa sürüklemeye çalışmaktadırlar. Taraftarlarının fair-play ödülü aldığı kulübümüz, spor etiği içerisinde kalarak sahada verdiği mücadeleyle, hakkıyla şampiyon olmuştur. Camiamız futbolun değerini düşürecek hiçbir söylem ve eylemde bulunmamış ve bundan sonra da bulunmayacaktır. Kulübümüz spora zeki, çevik ve ahlaklı olma ilkeleriyle bakmaktadır. Dün olduğu gibi bugün de bu ilkelerden taviz verilmeyecektir. Türk futbolunun tüm sorunlarına rağmen, şampiyonlukları sahada kazanan bir kulüp olarak, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i bize hitaben söylediği sözler sebebiyle kınıyoruz."

  1. 27.12.2019
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