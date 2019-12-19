TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor geçtiğimiz günlerde teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırmıştı. Yeşil-Beyazlı ekibin yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez oldu.
Bursaspor yönetimi Yalçın Koşukavak'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak ismi belirlemek için yoğun çaba sarf ediyordu. Teknik direktör adaylığı için Yücel İldiz ve İrfan Buz ile de görüşen yeşil-beyazlılar, İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı.
- 19.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
İbrahim Üzülmez Bursaspor'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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