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19 Aralık 2019, Perşembe
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İbrahim Üzülmez Bursaspor'da!

1. Lig ekiplerinden geçtiğimiz günlerde ile yollarını ayırmıştı. Yeşil-Beyazlı ekibin yeni teknik direktörü oldu.

yönetimi 'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak ismi belirlemek için yoğun çaba sarf ediyordu. adaylığı için ve İrfan Buz ile de görüşen yeşil-beyazlılar, ile anlaşma sağladı.

  1. 19.12.2019
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