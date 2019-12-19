Bursasporlu Anıl Karaer'e 5 maç ceza
Profesyolel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor'un 31 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Anıl Karaer'e, rakip takım oyuncusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 resmi maç men cezası verdi.
Profesyolel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor'un 31 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Anıl Karaer'e 5 maç ceza verdi.
TFF 1'inci Lig'in 15'inci hafta mücadelesinde oynanan Altınordu-Bursaspor maçının ardından Bursasporlu Anıl Karaer, rakip takım oyuncusu Oğulcan Ülgün ile yaşadığı tartışma sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. PFDK yaptığı toplantı sonrası kararlarını duyururken; Anıl Karaer, rakip takım oyuncusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 resmi maçtan men cezası aldı. 31 yaşındaki futbolcuya ayrıca 6 bin 500 lira da para cezası verildi.
Öte yandan Bursaspor Kulübü de, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12 bin lira para cezası aldı.
- 19.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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