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19 Aralık 2019, Perşembe
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Bursasporlu 'e 5 maç ceza

Bursasporlu Anıl Karaer'e 5 maç ceza

Profesyolel Futbol (), 'un 31 yaşındaki tecrübeli futbolcusu 'e, rakip takım oyuncusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 resmi maç men cezası verdi.

Profesyolel Futbol (), 'un 31 yaşındaki tecrübeli futbolcusu 'e 5 maç ceza verdi.

1'inci Lig'in 15'inci hafta mücadelesinde oynanan Altınordu-Bursaspor maçının ardından Bursasporlu Anıl Karaer, rakip takım oyuncusu Oğulcan Ülgün ile yaşadığı tartışma sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. PFDK yaptığı toplantı sonrası kararlarını duyururken; Anıl Karaer, rakip takım oyuncusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 resmi maçtan men cezası aldı. 31 yaşındaki futbolcuya ayrıca 6 bin 500 lira da para cezası verildi.

Öte yandan Bursaspor Kulübü de, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12 bin lira para cezası aldı.

  1. 19.12.2019
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