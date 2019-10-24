Ataberk Dadakdeniz Göztepe'nin radarında - Son dakika Bursaspor haberleri - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
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'nin radarında

Ataberk Dadakdeniz Göztepe'nin radarında

'un genç eldiveni 'in 'nin listesinde olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibin Ataberk'i kadrosuna katmak için devre arasında harekete geçmesi bekleniyor. 1'inci Lig ekibi Bursaspor'un Genç 'da da forma giyen başarılı file bekçisi Ataberk Dadakdeniz ile takımı Göztepe'nin ilgilendiği öğrenildi.

Sezon başındaki politikasında genç oyunculara yönelen ve devre arasında da umut vadeden futbolcuları kadrosuna katmayı planlayan sarı-kırmızılı ekibin, 20 yaşındaki kaleciyi de listesine aldığı belirtildi. temsilcisinin Ataberk'e forma giydirmek için devre arasında yönetimiyle iletişime geçmesi bekleniyor. Bursaspor Kulübü yönetiminin ise 'i takımda tutmak istediği ve özellikle teknik heyetin büyük beklentilerinin olduğu oyuncunun ayrılmasını istemediği öğrenildi.

Çağlar Şahin Akbaba ve Onurcan Piri transferlerinin ardından üçüncü kaleci konumuna düşen Ataberk, bu sezon ilk kez A takımda forma giyerek yeşil-beyazlı takım ile 2 maça çıktı.

  1. 24.10.2019
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