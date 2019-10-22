Bursaspor'dan resmi transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Bursaspor Kulübü, 17 yaşındaki forvet Ali Akman'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberler üzerine açıklama yayımladı.

Transfer söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Özellikle genç oyuncularımızın ön planda olduğu bu dönemde yaratılmaya çalışılan suni gündemlere taraftarlarımızın itibar etmemesini istiyoruz. Bursaspor olarak şu an tek gündemimizin, şampiyon olarak layık olduğumuz Süper Lig'e dönmek olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz" ifadelerine yer verildi.

ALİ AKMAN KARİYERİ

Bursaspor'un alt yaş gruplarının tamamında mücadele eden Ali Akman, yeşil-beyazlı forma ile şu ana dek 104 maça çıktı. Genç forvet bu mücadelelerde toplamda 111 gol kaydetti.

Bursaspor'da gösterdiği göz dolduran performansı aynı zamanda genç oyuncuya milli takımın da kapısını açtı. U15, U16 ve U17'de olmak üzere toplamda 28 maçta ay-yıldızlı forma ile sahaya çıkan Ali, 14 kez rakip fileleri havalandırarak ön plana çıktı.

Böylelikle kariyeri boyunca gerek Bursaspor gerekse milli takımlarda henüz 17 yaşında olmasına karşın 132 maça çıkan Ali Akman, 125 kez gol sevinci yaşayarak elde etmesi zor bir istatistiğe de imza attı.