Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'dan anlamlı ziyaret! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Ekim 2019, Salı
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Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'dan anlamlı ziyaret!

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, henüz 12 aylıkken kanser teşhisi konulan Çınar Aydın isimli minik taraftarı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. İşte o görüntüler...
22 Ekim 2019 Salı 15:00 Güncelleme: 22.10.2019 15:00
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'dan anlamlı ziyaret!

Emre Belözoğlu, henüz 12 aylıkken kanser teşhisi konulan Çınar Aydın isimli minik taraftarı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

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Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'dan anlamlı ziyaret!

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'dan anlamlı ziyaret!

"Kaptanımız Emre Belözoğlu, anlamlı bir ziyarette bulundu.

Kaptanımız, henüz 12 aylıkken kanser teşhisi konulan Çınar Aydın isimli minik taraftarımızı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti ve ailesine moral verdi.

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'dan anlamlı ziyaret!

16 aylık minik Çınar'ın babası Sercan Aydın ve annesi Arzu Aydın'dan tedavi süreci hakkında bilgi alan Emre, minik Çınar'ı iyileşmesinin ardından stadımıza beklediğimizi paylaştı.

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'dan anlamlı ziyaret!

Kaptanımız, ziyarette futbol takımımızın imzaladığı formayı da son imzayı kendisi atarak minik Çınar'a hediye etti.

Fenerbahçe olarak Çınar'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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